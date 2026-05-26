Haberler

Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı

Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Safi'nin transferdeki hedef bölgelerinden biri de forvet hattıydı. Hakan Safi'nin görüşmelere başladığı dünyaca ünlü golcünün ismi merak edilirken, bu yıldızın kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin kadroya katmak istediği gizemli golcünün Barcelona'lı Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.
  • Safi, daha önce taraftara 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' sözü vermişti.
  • 37 yaşındaki Lewandowski, Barcelona'dan ayrıldı ve geleceğiyle ilgili farklı ligleri değerlendirebileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin, gizemli tuttuğu dünya yıldızı golcünün kim olduğu sonunda belli oldu. 

GİZEMLİ GOLCÜ ROBERT LEWANDOWSKI

Safi’nin kadroya katmak için bizzat temas kurduğu ismin, Barcelona forması giyen dünyaca ünlü Polonyalı forvet Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.

''İYİ Kİ GETİRMİŞSİNİZ DİYECEKSİNİZ''

Seçim çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulunmuş ve kadroya katacakları isimler için büyük bir söz vermişti. Safi, "Dünya yıldızları ile dirsek temasındayız. Bizim getireceğimiz oyuncuları sahada gördüğünüz zaman, 'İyi ki bu isimleri getirmişsiniz' diyerek bizlere teşekkür edeceksiniz" ifadelerini kullanarak transfer çıtasını ne kadar yukarı taşıdığını ilan etmişti. Bahsi geçen bu ismin Barcelona’nın efsane forveti Lewandowski olduğunun öğrenilmesi, camiada büyük yankı uyandırdı.

GÖZLER POLONYALI OYUNCUDA 

Daha önce geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Fenerbahçe’nin radarına giren ancak transferi gerçekleşmeyen Polonyalı golcü, Barcelona'dan ayrıldı. 37 yaşındaki Polonyalı futbolcu, geride bıraktığımız günlerde geleceğiyle ilgili konuşarak "Gelecekte ne yapacağımı henüz ben de tam olarak bilmiyorum. Belki daha alt seviye veya farklı bir lig benim için bir seçenek olabilir. Önümdeki diğer teklifleri de dinleyip son kararımı vereceğim" diyerek yeni maceralara hazır olduğunun sinyalini vermişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Yeni açıklama geldi! Kılıçdaroğlu'ndan manidar bayram mesajı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Teknik direktör mu olacak anlamadın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Kavga değil resmen savaş görüntüleri! Çok sayıda yaralı var
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya

Transferde ters köşe!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi