Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

İspanyol devi Real Madrid formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

''SAĞ KANATTA OYNAMAYA DEVAM ETTİM''

Fenerbahçe döneminde Jorge Jesus'un kendisini dörtlü orta saha kurgusunun sağında görevlendirdiğini hatırlatan Arda Güler, İspanya'ya transfer olduktan sonra da benzer bir durumla karşılaştığını belirterek, "Buraya ilk geldiğimde orta sahada Toni Kroos ve Luka Modric gibi çok büyük isimler, ciddi bir kalabalık vardı. Bu yüzden sağ kanatta oynamaya devam ettim" dedi.

ARDA'DAN ANCELOTTI'YE SİTEM

Carlo Ancelotti ile arasında geçen dikkat çekici bir diyaloğu da paylaşan Arda, "Ancelotti bana 'Sen aslında bir orta sahasın ve gelecekte dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olacaksın' diyordu. Ancak buna rağmen beni yine de sağ kanatta oynatmaya devam etti. Burada istediğim performansı veremedim." ifadelerini kullandı.

''ALONSO BENİ ORTA SAHADA OYNATACAĞINI SÖYLEDİ''

Eski teknik direktörü Xabi Alonso ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen genç yıldız, "Xabi Alonso henüz gelmeden önce beni aradığında, planlarında beni kesinlikle orta saha olarak değerlendireceğini belirtti. Bu beni fazlasıyla mutlu etti çünkü benim tüm hayatım o mevkide geçti. Tam olarak aradığım, kendimi en rahat hissettiğim rol buydu ve takıma hızla adapte oldum" şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon istikrarlı performansıyla göz dolduran Arda, çıktığı 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı üretti.