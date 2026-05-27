Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş. Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.
  • Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gereken dersi alacağını söyledi.
  • Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki Müslümanlara dayanışma mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra namaz çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.

"KURBAN BAYRAMI BİR TESLİMİYET BAYRAMIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde; "Bayramlar sevgi, saygı, birlik beraberlik dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesidir. Kurban Bayramı bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. 

"ARAFAT'TA TESLİMİYETİ BİRLİK BERABERLİĞİ GÖRDÜK"

Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Arafat'ta tüm Müslümanlar bir araya geldi. Orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti birlik beraberliği gördük. Şimdi haclar dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birliği tüm Müslümanlara nasip etsin.

"NETANYAHU DENİLEN ZALİM İNŞALLAH GEREKEN DERSİ ALACAKTIR"

Gazze'de yaşananlar ayrı bir duruş, rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki gereken dersi alacaktır. İnanıyorum ki bizlerde bu duruşu görelim beraber yaşayalım, milyonlarca Müslüman bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Sizleri de saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

ERDOĞAN: BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi X hesabından da Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; "Rabb’imizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı’nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Rabb’im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Türkiye'de saç ektiren turistin yaşadığı değişim dikkat çekti

Türkiye'ye geldi, bambaşka birine dönüştü
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Alarmları kurun: Yarın akşam tarihte bir ilk yaşanacak
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi