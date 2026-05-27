Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in “en kısa sürede kurultay” çağrısına sıcak bakmadı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Özel yönetiminin mutlak butlan kararına karşı Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusunu gerekçe göstererek, “Karar kesinleşmeden kurultay yapılamaz” değerlendirmesinde bulundu. Hukukçular ise Yargıtay sürecinin iki yıla kadar uzayabileceğine dikkat çekiyor.

  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin yetkileri sona erdi, yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.
  • Kılıçdaroğlu, kurultayın 'en uygun zamanda' yapılacağını belirterek net tarih vermedi; yakın kurmayları Yargıtay temyiz süreci sonuçlanmadan kurultay yapılamayacağını savunuyor.
  • Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, mutlak butlan kararına dayanarak Özgür Özel'in grup başkanlığı görevini geçersiz saymayı değerlendiriyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs tarihli “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte parti yönetiminin yetkileri sona erdirilirken, CHP’nin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Karar, CHP tabanında büyük tartışma yaratırken, görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’in “45 gün içinde kurultay” çağrısına verdiği yanıt dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, kurultayın “en uygun zamanda” yapılacağını belirterek net bir tarih vermedi.

Özel’e yakın isimler, Kılıçdaroğlu’nun “en uygun zaman” ifadesiyle belirsiz bir süreci işaret ettiğini ve partiyi seçimlere kendi yönetiminde götürmeyi planladığını öne sürerken, Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalar da bu iddiaları güçlendirdi.

KURULTAYI ERTELEME FORMÜLÜ MASADA

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar, Özgür Özel yönetiminin “mutlak butlan” kararına karşı Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusunu gerekçe göstererek, “Yargıtay’daki temyiz süreci sonuçlanmadan kurultay yapılamaz” görüşünü savunuyor.

Hukuk çevrelerine göre Yargıtay’ın benzer dosyalardaki inceleme süresi iki yılı bulabiliyor. Özel’e yakın isimler ise iktidarın bu süreçte yapılacak olası seçimlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresini uzatmayı hedeflediğini öne sürüyor.

CHP tabanında da gelişmelere yönelik tepkiler yükselirken, bazı partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreci uzatarak “AKP’ye bir seçim daha kazandıracağını” savunuyor.

“OLAĞANÜSTÜ DURUM” YETKİSİ VURGUSU

Kılıçdaroğlu’na yakın bir CHP Parti Meclisi üyesi, partide olağanüstü bir durum bulunduğunu belirterek, mevcut şartlarda genel başkanın geniş yetkilere sahip olduğunu ifade etti.

Aynı isim, Parti Meclisi kararı ya da delegelerin imzasıyla olağanüstü kurultay çağrısı yapılsa bile, genel başkanın bunu uygulamama yetkisi bulunduğunu savundu.

Söz konusu değerlendirmede, “Parti Meclisi 40 üyenin altına düşse, hatta tek kişiye inse bile genel başkan partiyi yönetebilir. Çünkü ortada olağanüstü bir durum var. Genel Başkan, Yargıtay kararı kesinleşene kadar görevine devam eder. Bu yetki mahkemenin mutlak butlan kararına dayanıyor” ifadeleri kullanıldı.

ÖZEL’İN GRUP BAŞKANLIĞI DA TARTIŞMA KONUSU

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara göre, eski genel başkan mutlak butlan kararının sağladığı yetkiye dayanarak Özgür Özel’in grup başkanlığı görevini de geçersiz saymayı değerlendiriyor.

Ayrıca delegelerin salt çoğunluğunun imzasıyla gündeme gelebilecek kurultay taleplerinin de aynı gerekçeyle reddedilebileceği ifade ediliyor.

necmettin durmaz:

kılıçlar çekildi

Bidüşün:

Özgür bey kur yeni partiyi görsün kk gününü,

