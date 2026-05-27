Dervişoğlu: Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de derin bir mutsuzluk olduğunu, hukuk, adalet ve demokrasi temennisinde bulundu.

İyi Parti Genel Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu açıklamasında, "Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umut yeşertebilmesini mümkün kılacak güzellikler, iyilikler yaşanmıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Abdulkerim Kuzu Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Her bayram namazı çıkışında bayram tadında bayramlar temennisinde bulunurdum milletimiz için. Ancak takdir edersiniz ki her bayram, bir önceki bayramı aratıyor. Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umut yeşertebilmesini mümkün kılacak güzellikler, iyilikler yaşanmıyor. Eskiden sofralarımıza bereket, hanelerimize mutluluk niyaz ederdik. Öyle bir noktaya geldik ki bugün artık hukuk, adalet ve demokrasi temenni ediyoruz. Bu da nereden nereye geldiğimizin açık bir göstergesidir" dedi.

'HUKUKSUZLUĞUN, ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR HER GEÇEN GÜN DAHA DA AĞIRLAŞIYOR'

Hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve demokrasi yoksunluğunun ortaya çıkardığı sorunların her geçen gün daha da ağırlaştığını söyleyen Dervişoğlu, "Toplum da bunu giderek daha güçlü şekilde hissediyor. Ben bu bayramda insanlara huzur, bereket ve mutluluğun yanında demokrasi, adalet ve hukuk diliyorum. Aynı zamanda güzel ahlak diliyorum. İftiradan uzak bir hayat diliyorum. Allah yukarıda diyeceğim ama hepimiz biliyoruz ki Allah her yerdedir. Bu nedenle, bu uyarıyı ciddiye alması gerekenlerin de bu mübarek bayram gününün yüzü suyu hürmetine biraz olsun insanlaşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
