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Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi

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Kayseri'de sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Erzurum ve Muş'tan yola çıkan ve akraba olan araçtakilerin Konya'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.

Kayseri'de refüje çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Araçtakilerin, Konya'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için Erzurum'dan yola çıktıkları belirtildi.

REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI

Saat 03.30 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolunda meydana gelen kazada Kayseri yönüne giden S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, T.A., Z.B., F.B. ve H.A. yaşamını yitirdi, sürücü S.D. ile Z.A. isimli çocuk yaralandı.

YAKINLARININ CENAZELERİNE GİDİYORLARDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Erzurum ve Muş'tan yola çıkan ve akraba olan araçtakilerin Konya'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gittikleri belirtildi.

Olay yerinden kareler;

Cenaze yolunda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Cenaze yolunda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Cenaze yolunda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Cenaze yolunda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Cenaze yolunda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Kayseri Konya Muş Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ali Teke:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun nur içinde yatsınlar,yakınlarına sabır diliyorum

4
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Erdal_19:

yine mi erzurumlular

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3
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Özkan Bulut:

Ne yaptınız gerçekten yanına gittiniz şimdi olmuş bu arkadaş ne bu acele

2
0
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