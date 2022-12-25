Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu

EDİRNE, yılbaşı öncesinde alışverişe gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluşturan turistler, zaman zaman kuyrukta bekledi. Bulgarlar, yeni yıla Edirne'de girmek için eğlence mekanları ve otellerde rezervasyonlar yaptırdı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, otellerin yüzde 70 doluluk oranına ulaştığını belirterek, "Bu oranın yılbaşı gecesi yüzde 85'lere ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler, yaklaşan yılbaşı alışverişleri için Edirne'ye akın etti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışların yoğunluk oluşturan Bulgarlar, zaman zaman kuyruklarda bekledi. Edirne'ye yılbaşı alışverişi için geldiğini söyleyen soydaşlardan Demir Demir, "Bulgarlar yoğun olarak baklava tüketiyor. Edirne'de alışveriş yapıyoruz. Peynir, tekstil, deterjan alacağız. Yılbaşı için baklava çok alıyoruz" dedi.

Yılbaşı gecesi 2 binin üzerinde misafir beklediklerini de ifade eden Balta, "Tahmini olarak Edirne'nin de yatak kapasitesini göz önüne alırsak yaklaşık 2 bin kişinin üzerinde bir misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz. İçerisinde yerliler de olacaktır. Yerlilerin payı burada yüzde 20-30 civarında olur. Yüzde 70'i de yabancı misafirlerimiz olur. Dolayısıyla yılbaşı gecesi için özel olarak 1500 civarında konaklayacaklar var. Konaklamanın dışında günübirlik gelenler de oluyor. Geceyi burada geçirip 1 saatlik yolculukla kendi evlerine gidiyorlar. Bununla birlikte geçen seneye göre rezervasyon sayılarında önemli bir değişiklik yok. Belli bir sistem ve kalabalık oturmuş vaziyette. Beklentileri de belli. Burada sadece eğlence sektöründe artışlar da, konaklama sektöründe yatak sayısında artışlar olduğu için belki bu noktada doluluk oranlarında çok hafif de olsa bir dağılmadan kaynaklı bir düşüş olabilir ama genel itibariyle herhangi bir düşüş beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.