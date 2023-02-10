Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı. 6 ilde görevlendirilen teknik bilirkişi heyetleri numune alma ve alanlardaki çalışmalarına başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem binlerce binanın yıkılmasına neden oldu. Art arda gelen iki büyük deprem 18 binden fazla kişinin de ölümüne neden oldu.

6 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Yaşanan bu büyük felaketin ardından Şanlıurfa, Adana, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları da yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiğini bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, depremin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi; "Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

ADANA, HATAY VE OSMANİYE

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Hatay ve Osmaniye'de de yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilk gün yaşanan depremlerin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği bildirildi. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir." Hatay ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarından yapılan açıklamalarda bu illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

GAZİANTEP

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, depremin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi; "Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

DİYARBAKIR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentteki yıkılan binalarla ilgili soruşturma işlemlerine başlandığını bildirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."