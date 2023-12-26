Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi! Enkaz altında kalan bir işçi yaralandı
İstanbul Kadıköy'de yıkım esnasında binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Kadıköy'de bina yıkımı sırasında 1 işçinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında bir işçinin kaldığı bildirildi.
1 İŞÇİ YARALANDI
Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak'ta 14.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada meydana geldi. Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı. Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı ambulansa konarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İşte olay yerinden görüntüler;