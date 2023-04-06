Kadıköy'de ev sahibinin kardeşinden kiracıya 'evden çık' dayağı; o anlar kamerada

Kadıköy'de bir ev sahibi, çıkmasını istediği kiracısını darbetti. Ev sahibi, kardeşi ve arkadaşıyla kiracının evine giden iki kişi, önce elektriklerini kesti, sonra da darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, ev sahibinin kardeşi ve arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. Kiracı, \"Evden çıkmamız konusunda ısrarcı oldu, kira yükseltmek amacıyla bir uzlaşma yapmadı\" dedi. Kiracının avukatı ise \"Toplumsal infial uyandıracak suçlar\" diye konuştu.

KADIKÖY'de ev sahibi Gökhan Y., evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Göker Kumdakcı'yla konuşmaları için kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A.'yı kiracısının yaşadığı evine gönderdi. Bu iki kişi, önce kiracı Göker Kumdakcı'nın elektriklerini kesti sonra da darbetti. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından polis, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kadıköy'de 2 Nisan Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Gökhan Y., 1 yıllık kiracısı Göker Kumdakcı'yı ikinci aydan itibaren evden çıkartmak istedi. Kumdakcı ise hemen ev bulamayacağını belirterek bir süre beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Gökhan Y., noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra ev sahibi ile kiracı arasında husumet başladı. Pazar akşamı ise saat 21.00 sıralarında Kumdakcı'nın evinin elektrik şalterleri Gökhan Y.'nin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi. Dairesinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen Kumdakcı, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ile karşılaştı. Ellerindeki sözleşmeyi gösteren İkram Y. ile Fırat A., Kumdakcı'nın evden çıkmasını istedi. Bu sırada polisi arayacağını söyleyen Kumdakcı, bu iki kişinin saldırısına uğradı. Apartmanın içerisinde darbedilen Kumdakcı çığlık atarak yardım isterken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Göker Kumdakcı'nın yanına giden ikilinin tartışmaya başladığı görülüyor. İkram Y.'nin sözleşmeyi çıkartarak kiracıya gösterdiği, kiracı 112'yi aramaya başladığı esnada ise tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü.

"112'Yİ ARAMAYA ÇALIŞTIM, SALDIRMAYA BAŞLADILAR"

"TOPLUMSAL İNFİAL UYANDIRACAK SUÇLAR"