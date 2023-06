Jandarma teşkilatının kuruluşunun 184'üncü yıldönümünü harmandalıyla kutlandı

BARTIN - Bartın'da İl Jandarma Komutanlığının 184'üncü yıldönümü törenle kutlandı. Törende Jandarma personelinin Harmandalı oyunu büyük beğeni kazanırken bomba arama köpeği ve uyuşturucu arama köpekleri ile yapılan gösterilerde nefes kesti.

Bartın'da İl Jandarma Komutanlığının 184'üncü yıldönümü İl Jandarma Komutanlığı binası tören alanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Törende konuşan Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, ülkemizde huzur ve güvenliğin sağlanması için ülkemizin her bir köşesinde üstün bir vazife anlayışıyla, zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren Jandarma Genel Komutanlığımızın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Sorumluluk alanının büyüklüğüne karşın, üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla yerine getiren Jandarma Genel Komutanlığımız; eğitimli personeli, vatan sevgisi, modern donanımı ve tecrübesiyle yerine getirdiği çalışmalarının yanı sıra hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle de milletimizin takdirini kazanmıştır. Vatandaşlarımıza hak ettiği hizmet ortamını sunabilmek ve onlara güven içerisinde yaşayabilecekleri huzurlu alanlar oluşturabilmek adına her zaman kendini yenileyen ve geliştiren Jandarma Teşkilatımızda emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle, Kahraman Gazilerimizi de şükranla anıyor, Jandarma Teşkilatımızın fedakar personeli ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." Dedi.

Bartın İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan'da yaptığı konuşmada, "Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mahzar olmuş, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk Milletinin sonsuz güvenine mahzar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonrada olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile Jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Jandarma; üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristlerle mücadele harekatı icra eden Jandarma, Emniyet Teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan Jandarma, Atatürk ilçe ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı onları daima minnetle anacaktır. Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. 184 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden; tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli adına bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım." dedi.

Konuşmaların sonrasında Jandarma bomba arama köpeği Mika ve Jandarma uyuşturucu madde arama köpeği Duman'ın gösterileri sunuldu.

Boma arama köpeği MİKA bir araç içerisine saklanmış uyuşturucu maddelerin yerini kısa süre içinde başarıyla tespit ederken bomba arama köpeği Duman ise selam verme başta olmak üzere tüm komutları yerine getirdi.

Bartın Gazi Ortaokulu Öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisinin sunumunun ardından Bartın İl Jandarma personellerince Harmandalı oyunu icra edildi. Jandarma personellerinin Harmandalı oyunu törene katılanlardan alkış aldı.