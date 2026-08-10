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Diyarbakır'da yem makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yem makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Fozi K., hayvan yemi makinesine yem torbası atarken dengesini kaybedip makineye kapıldı. Vücudunun yarısı makineye sıkışan işçi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da çalıştığı fabrikada yem makinesine vücudunu kaptıran Suriye uyruklu Fozi K. (35) hayatını kaybetti.

Olay, 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Hayvan yemi makinesine yem torbası atan Suriye uyruklu Fozi K., dengesini kaybederek makineye kapıldı. İşçinin vücudunun yarısının makineye sıkıştığını gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fozi K., doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Fozi'nin cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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