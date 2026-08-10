Gaziosmanpaşa'da Şüpheli Ölüm: Ablası Ölen Kardeşiyle 1 Hafta Aynı Evde Kalmış

GAZİOSMANPAŞA'da apartmandan gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri tarafından girilen dairede, Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow'un cansız bedeni bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zeynalow'un ablası Metanet Zeynalow da yatak odasında uyurken bulundu. Ablanın, kardeşinin cansız bedeniyle yaklaşık 1 hafta aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi 6. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, daireden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartmandakiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan daireye giren polis, salonda hareketsiz halde bir kişiyi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLEN KARDEŞİYLE 1 HAFTA YAŞAMIŞ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Zeynalow'un ablası Metanet Zeynalow'un yatak odasında uyuduğu görüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ablanın, hayatını kaybeden kardeşiyle yaklaşık 1 hafta boyunca aynı evde yaşadığı belirlendi. Evde yapılan ilk incelemelerde kan izlerine de rastlandı. Rövşen Zeynalow'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı