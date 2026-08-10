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Tayland'da Eski Milletvekili, İl İdari Teşkilat Başkanını Silahla Öldürdü

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Tayland'ın Nonthaburi kentinde eski milletvekili Chalong Riewraeng, İl İdari Teşkilat Başkanı Thongchai Yenprasert'i ofisinde silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından canlı yayına bağlanan Riewraeng, borcunu ödemediği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Tayland'da eski milletvekili Chalong Riewraeng, Nonthaburi kentinde İl İdari Teşkilat Başkanı Thongchai Yenprasert'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkent Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi kentinde idari işlerden sorumlu İl İdari Teşkilat ofisinde silahlı saldırı düzenlendi.

Ofise giren silahlı kişinin birkaç el ateş etmesinin ardından İl İdari Teşkilat Başkanı Yenprasert, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasında, olayın hemen ardından Riewraeng'in, o sırada canlı yayında olan spikeri arayarak Yenprasert'i vurduğunu anlattığı belirtildi.

Spikere Yenprasert'i borcunu ödemeyi reddetmesi nedeniyle vurduğunu söyleyen Riewraeng gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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