İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu
AFAD, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sonrası olası tsunami ve acil durumlar için İzmir'e mobil siren sistemi gönderdi. Sistem, Seferihisar'da kuruldu ve bölge halkına uyarılarda bulunacak. İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla İzmir'e gönderilen mobil siren sistemi çalışmaya başladı.
ACİL DURUMLARDA HALKA UYARIDA BULUNULACAK
Başkanlık'ta dün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı. Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacak.
2 İLÇE DAHA SİSTEM KURULDU
İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.