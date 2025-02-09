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İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

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AFAD, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sonrası olası tsunami ve acil durumlar için İzmir'e mobil siren sistemi gönderdi. Sistem, Seferihisar'da kuruldu ve bölge halkına uyarılarda bulunacak. İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla İzmir'e gönderilen mobil siren sistemi çalışmaya başladı.

ACİL DURUMLARDA HALKA UYARIDA BULUNULACAK

Başkanlık'ta dün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı. Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacak.

İzmir'e konuşlandırılan 'mobil siren sistemi' faaliyete geçti

2 İLÇE DAHA SİSTEM KURULDU

İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.

İzmir'e konuşlandırılan 'mobil siren sistemi' faaliyete geçti

İzmir'e konuşlandırılan 'mobil siren sistemi' faaliyete geçti

İzmir'e konuşlandırılan 'mobil siren sistemi' faaliyete geçti

İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Uzun süredir akıllı bir iş gördüm gayet güzel Kaliteli olsun

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Lan Birseyi de Duzgun Yapin, STANDARTLARDA Yapin Be..Pis, Boyasiz, Yamuk Yumuk Direklere Baglamissiniz.Geminin Makine Dairesine Benziyor...Tabii Amaciniz Yarali Parmaga Isemek Degil, RANT Yaratip ,Ihalelerden Komisyon Alip, Haksiz Menfaat Saglamak..

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