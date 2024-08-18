Karşıyaka'da son durum havadan görüntülendi! Manzara yürek yakıyor

Yurt genelinde meydana gelen 8 orman yangınından 3'ü kontrol altına alındı, 5 bölgede alevlerle mücadele sürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Karşıyaka'daki yangında 4'üncü güne girilmişken, günün ilk ışıklarıyla hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı. 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edilen alevler kontrol altına alındı. Öte yandan, yanan alanlar dronla görüntülendi.

İşte bölgeden kareler;