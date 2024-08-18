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Karşıyaka'da son durum havadan görüntülendi! Manzara yürek yakıyor

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İzmir'in Karşıyaka'daki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçradığı ilçede yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Yurt genelinde meydana gelen 8 orman yangınından 3'ü kontrol altına alındı, 5 bölgede alevlerle mücadele sürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Karşıyaka'daki yangında 4'üncü güne girilmişken, günün ilk ışıklarıyla hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı. 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edilen alevler kontrol altına alındı. Öte yandan, yanan alanlar dronla görüntülendi.

İşte bölgeden kareler;

İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

4 gündür yanan Karşıyaka havadan görüntülendi! Manzara yürek yakıyor

4 gündür yanan Karşıyaka havadan görüntülendi! Manzara yürek yakıyor

İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

4 gündür yanan Karşıyaka havadan görüntülendi! Manzara yürek yakıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Karşıyaka Dünya İzmir Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

İnan Kurbani:

Otel kuracaklar otel

21
35
yanıtYanıtla
Bükücü:

Kontrol altına alınamadı. Ormanlar yana yana bitti, yanacak yer kalmayınca söndü

12
2
yanıtYanıtla
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