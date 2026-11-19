Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Suriye'deki entegrasyon sürecine ilişkin, "Silahlı yapıların tasfiyesini nasıl doğruluyorsunuz? İsim değişikliklerinin arkasında aynı yapılanmaların sürmesini önleyecek güvenceler var mı? Varsa neler bunlar" sorularını yöneltti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşları Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor.

İYİ Parti grubu adına konuşan Muğla Milletvekili Metin Ergun, dış politikanın yalnızca diğer devletlerle kurulan ilişkilerden ibaret olmadığına işaret ederek, milli egemenliğin, güvenliğin, ekonomik bağımsızlığın ve uluslararası itibarın korunması olduğunu kaydetti. Bu nedenle dış polikanın günü birlik hesaplarla veya geçici tepkilerle değil uzun vadeli milli çıkarlar doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini söyleyen Ergun, "Çünkü Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan stratejik bir coğrafyada yer almaktadır. Coğrafyamız ülkemize önemli imkanlar sunarken ciddi sorumluluklar da yüklemektedir. Dolayısıyla dış politikamızın güçlü bir vizyona kurumsal dayanıklığa, öngörülebilirliğe ve milli çıkarlarımızı esas alan bir devlet aklına dayanması elzemdir. Bunun formülü de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurt da sulh, cihan da sulh' ilkesiyle ortaya konulmuştur" dedi.

"SURİYE İLE DENİZ YETKİ ALANLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR NELER"

Suriye'de temel önceliklerinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve ve siyasi birliğini korurken Türkiye'ye yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak olması gerektiğini kaydeden Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerinin farklı isimler veya siyasi görünümler altında varlıklarını sürdürmeleri güvenlik kaygılarımızı gidermez. Kalıcı sonuçlar elde edilmesi temel önceliğimiz olmalıdır. Buradan Sayın Bakan'a sormak istiyoruz. Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı ve örgüt varlığının sona erdirilmesi konusunda bugüne kadar hangi somut güvenceler elde edilmiştir? İkinci sorumuz, Suriye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşma konusunda Bakanlığınızın yürüttüğü çalışmalar nelerdir? Üçüncüsü, Suriye Türkmenleri'nin siyasi temsili, güvenliği ve haklarının korunması için hangi somut politikalar uygulanmaktadır? Benzer şekilde, Irak'ta da güvenlik, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğü önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Bağdat yönetimi ile geliştirilen iş birliği terör örgütünün Irak'taki varlığını sona erdirecek somut sonuçlar üretmesi gerekir. Irak ve Suriye'deki soydaşlarımızın haklarının, güvenliklerinin ve siyasi temsillerinin korunması korunması da dış politikamızın önemli bir boyutudur."

Ergun, Ege'de Yunanistan ile ilgili yaşanan sorunlara değinerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, "Yunanistan'ın egemenlik ihtilaflarını lehine şekillendirme girişimleri, adaların silahlandırılması ve deniz yetki alanlarındaki tek taraflı tutumu karşısında Türkiye'nin stratejisi nedir? İkinci sorumuz, bu gelişmelere karşı hangi diplomatik adımlar atılmakta, milli haklarımızın korunması için hangi politikalar uygulanmaktadır" sorularını yöneltti. Diyalog ve normalleşmenin önemli olduğunu kaydeden Ergün, bu durumun milli haklardan ve çıkarlardan vazgeçmek anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi. "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları korunmalı, ülkemizi ve Kıbrıs Türk halkını dışlayan enerji projelerine karşı etkili diplomasi yürütülmelidir" diyen Ergun, Kıbrıs meselesinde iki egemen eşit devlet temelindeki vizyona sadık kalınması gerektiğini dile getirdi.

"İLİŞKİLERİMİZDE CİDDİ BİR TIKANMA VAR"

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine değinen Ergun, "İlişkilerimizde ciddi bir tıkanma vardır. Üyelik süreci fiilen dondurulmuş, Gümrük Birliği güncellenememiş, vize kolaylaştırması hayata geçirilememiştir. Gerçeklik budur. Bu tablo, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmanın ve Avrupa'daki stratejik ağırlığımızı kullanamamanın bir sonucudur gibi geliyor bize" değerlendirmesini yaptı.

Ergun, ABD ile sorunların devam ettiğini kaydederek, "NATO müttefiki Türkiye F-35 programından çıkarılmıştır. CAATSA yaptırımları ve savunma sanayimize yönelik kısıtlamalarla karşılaşılmıştı. Ayrıca ABD'nin bölücü terör örgütlerine desteği müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır. Türkiye müttefiklerinden güvenlik tehditlerine karşı samimi dayanışma beklemektedir" şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının Montrö Boğazlar Boğazlar Sözleşmesi'nin stratejik önemini artırdığını vurgulayan Ergun, bu nedenle Sözleşme'nin titizlikle uygulanması Türkiye'nin stratejik çıkarlarının gereği olduğunu belirtti. Ergun, "Karadeniz'de kurulan Türk gemileri ve denizcileri ile ilgili bugüne kadar hangi adımlar atılmıştır?" sorusunu yöneltti. Ergun, Türk Türk Devletleri Teşkilatı'nın kültürel yakınlığın ötesine geçerek ekonomik, siyasi, teknolojik ve güvenlik alanlarında güçlü iş birliği mekanizmasına dönüşmesi gerektiğini ifade ederek, "Fakat iktidar bu imkanı da yok etme yolunda ilerlemektedir ne yazık ki. Bakü ile geçtiğimiz haftalarda yaşanan durum, en sağlam ilişkilerin dahi ne hale getirilebildiğini acı şekilde göstermiştir bize" ifadelerini kullandı.

"ATAMALARDA LİYAKAT ESAS ALINMALI"

Ergun, Büyükelçilerin yalnızca temsilciler değil, aynı zamanda devletin itibarını, tarihini ve milli çıkarlarını temsil ettiklerini kaydetti. Ergun, "Atamalarda liyakat, mesleki tecrübe, yabancı dil ve diplomatik birikim esas alınmalı. Kariyer diplomatlığının itibarı korunmalıdır. Belirsizlikler çağında diplomasiyi bilen, hariciye geleneğinden beslenen uzmanlara ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır. Büyükelçilikler siyasi ödüllendirme veya kişisel takdir alanı görülmemelidir. Ne yazık ki durum bunun tam tersidir. Açıkça burada soruyoruz. Bakanlık dışından yapılan büyükelçi atamalarında hangi objektif kriterler uygulanmıştır? Bu kişilerin mesleki yeterlikleri ve diplomatik tecrübeleri nasıl ölçülmüştür? Merkez ve yurt dışı teşkilatında uzmanlaşmış personel ihtiyacı ne durumdadır" dedi.

"TÜRKİYE DIŞINDA GELİŞEN DÜZEN KARŞISINDA HÜKÜMETİN YOL HARİTASI NEDİR"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da Bakanlığın 64,4 milyar liralık bütçesini kast ederek bu kaynağın Türkiye'ye hangi somut kazanımları sağlayacağı ve hangi milli meseleyi ilerleteceği sorularını yöneltti. Doğu Akdeniz'de enerji ortaklıkları kurulduğunu, doğalgaz üretiminden Avrupa'ya taşınmasına yönelik kararlar alındığına değinen Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dışında gelişen bu düzen karşısında hükümetin uygulanabilir yol haritası nedir? Bunu kamuoyu da biz de duymak istiyoruz. Doğu Akdeniz'de Mısır var, İsrail var, Yunanistan var, Rum yönetimi var, İtalya, Fransa, Ürdün, hatta Filistin var ama Türkiye yok maalesef. Sayın Bakanım, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerin haklarını ilgilendiren bu enerji iş birliğinde neden dışarıdayız? Bunu sizden duymak istiyorum. AB, Mısır ve İsrail doğal gazı ihracatı için mütabakat imzaladı. Türkiye bu düzenlemenin de tarafı değil. Eni ve Total Energy temmuz ayında Kronos sahası için yatırım kararı aldı. Açıklanan güzergah gazı Mısır üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedefliyor. Siz Türkiye'yi enerji merkezi yapacağınızı söylüyorsunuz konuşmalarınızda. Peki, bizi dışarıda bırakan yatırımlar ilerlerken hangi ortaklığı geliştirdiniz? Onları duymak istiyoruz. Hangi alternatif projeyi finansmanıyla takviye ile ortaya koydunuz?"

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını yoksayan girişimleri kabul etmediklerini vurgulayan Türkkan, "Fakat bunları reddeden açıklamalar yayınlamakla siz yetinemezsiniz. Denizlerdeki caydırıcılığımızı diplomatik ve ekonomik kazanımlarla tamamlamak zorundasınız. Mavi Vatan Türkiye'nin milletimizin ortak meselesi, onu savunmak, güçlü donanmanın yanında güçlü diplomasi de gerektiriyor, sadece donanmanın işi değil bu. Haklı olduğumuz bir konuda bizi yalnızlaştıran şartları değiştirmek de sizin elinizde" diye konuştu.

"ORTAKLARIMIZIN PKK'YA İLİŞKİN TUTUMUYLA BİZİMKİYLE ÖRTÜŞÜYOR MU"

Türkkan, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'na değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beşinci maddede operasyonel düzeyde terörle mücadele işbirliği öngörülürken ortak bir terör tanımı veya örgüt listesi bulunmuyor. Tarafların terör örgütü değerlendirmeleri aynı değilken bu mücadele nasıl yürütülecek? Mesela Suudi Arabistan Müslüman Kardeşler'i terör örgütü kabul ediyor. Türkiye aynı değerlendirmeyi yapmıyor. Suudi Arabistan bu yapıya karşı destek istediğinde siz hangi ölçütü esas alacaksınız? Tersinden sorayım. Ortaklarımızın PKK ve uzantılarına ilişkin tutumu bizimkiyle örtüşüyor mu? Bu örgütlere karşı hangi somut yükümlülükleri üstlendiler bu anlaşmayla? Şimdi istişare ediyoruz demek görüş ayrılığının nasıl giderileceğini açıklamıyor.

Türkiye'nin destek talepleri karşılıksız mı kalacak? Ortak mücadele taahhüdünün kapsamını açıklamanız gerekiyor. Kiminle, neye karşı, hangi şartlarda mücadele edileceği belirsiz bırakılarak güvenlik politikasını yürütmek mümkün değil. Türkiye'nin doğrudan taraf olmadığı bir çatışmada hangi şartlarda biz destek vereceğiz? Askeri katkımızın sınırını kim belirleyecek? Meclis'in yetkisi uygulamada nasıl korunacak? Bunların hiç mühim bir önemi yok. Antlaşma'nın personel, eğitim, tatbikat ve lojistik maliyeti nedir? Bunu da bilmiyoruz. Türk askerin görevini milletin parasını ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren kararlar açıkça kamuoyunda ve Meclis'te tartışılmalıdır."

"TANINMA HEDEFİMİZ İÇİN HANGİ AŞAMADAYIZ"

Türk dünyası ile yakınlığın Kıbrıs Türklerine somut karşılığının ne olduğu sorusunu soran Türkkan, doğrudan ticarette, ulaşımda, eğitimde ve uluslararası temsilde hangi engelleri kaldırdıklarını sordu. Türkkan, "Tanınma hedefimiz için hangi ülkede, hangi aşamadayız? Türk dünyasındaki dayanışmayı, milli davalarımızı ilerleten sürekli bir diplomatik çalışmaya dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

Suriye'de açıklamalarla uygulamayı birbirinden ayırmak zorunda olduklarına dikkati çeken Türkkan, Fidan'a, "Silahlı yapıların tasfiyesini nasıl doğruluyorsunuz? İsim değişikliklerinin arkasında aynı yapılanmaların sürmesini önleyecek güvenceler var mı? Varsa neler bunlar? Türkmenlerin haklarını ve sınır güvenliğimizi hangi mekanizmalarla koruyorsunuz" sorularını sordu. Gazze'de ölçünün yapılan açıklamaların sayısı olamayacağını söyleyen Türkkan, yardımın ihtiyaç sahibine ulaşması, sivillerin korunması ve Filistin halkının kendi geleceğini belirleme hakkının esas olması gerektiğini dile getirdi.

"Üstlendiğiniz bu görevde bu hakların güvencelerini aramak zorundasınız" diyen Lütfü Türkkan, "Aynı kararlılığı Uygur Türklerinin aile bütünlüğü, dili ve kültürel hakları için de göstermemiz gerekiyor. Yakınlarından haber alamayan aileler var. Bu ailelerin başvuruları hangi sonuçları verdi? Irak Türkmenlerin güvenliği ve siyasi temsili için hangi somut girişimleri yürütüyorsunuz? Soydaşlarımızın meseleleri ziyaretlerin ardından unutulan gündem maddeleri olmamalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA