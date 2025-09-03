İstinaf, Depremde Yıkılan Emek Apartmanı Davasında Müteahhit Ökkeş Kavak'ın Cezasını Onadı, 6 Sanığın Kararını Bozdu

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 38 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı davasında, dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı da olan müteahhit Ökkeş Kavak'a verilen 16 yıl 3 ay hapis cezasını onadı, Kavak'ın tahliye talebini reddetti. 6 sanığa verilen cezaları ise hukuka aykırı bularak bozdu. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Kavak'ın avukatları kararı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı

Kaynak: ANKA / Güncel
