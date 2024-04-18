İstanbul ve diğer illerde silah operasyonu: 41 şüpheli gözaltına alındı

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda "cephanelik" ele geçti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ele geçen silahlar arasında 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası var. Silahlarla ilgili de 41 şüpheli yakalandı.

ORGANİZE VE NARKOTİK SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİN ETMİŞLER

Silah kaçakçılarına yönelik operasyon İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirildi. Yasadışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri, organize ve narkotik suç örgütlerine silah temin ettikleri belirlenen 41 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu ele geçirilen silahların listesi şöyle:

"137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası, 70 adet yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 adet polimer tabanca gövdesi, 123 adet tabanca sürgüsü, 100 adet tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 adet dipçik"

Operesyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.