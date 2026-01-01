Haberler

İstanbul'un Şile ilçesinde eğitime kar arası

Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı etkili olurken, megakentten ilk tatil haberi geldi. Şile ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

İstanbul'un Şile ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

İSTANBUL'DA KAR SÜRPRİZİ

İstanbul 2026'ya kar sürpriziyle girdi. Peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul'un 13 ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Megakent beyaza bürünürken, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

ŞİLE İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'dan ilk kar tatili haberi geldi. Şile Kaymakamlığı, ilçede oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AKOM'DAN MEGAKENTE UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.

Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İlçe tatili çok saçma o ilçeden başka ilçeye gidecek olan havadan mı gidecek burası İstanbul her ilçe iç içe dışarıdan bakan biri ayırt bile edemez

