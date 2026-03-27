Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı
İran medyası, İsrail ve ABD’nin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünden dakikalar önceye ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı. Görüntünün, Hamaney’in yaşamını yitirmesinden yalnızca 23 dakika önce kaydedildiği ifade edildi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik temasların sürdüğü süreçte 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. Saldırı, bölgede tansiyonu hızla yükseltti.
İRAN’DAN BÖLGE ÜLKELERİNE MİSİLLEME
İran, saldırılara karşılık olarak yalnızca İsrail’i değil, aynı zamanda ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi.
SALDIRILARDA ÜST DÜZEY İSİMLER HAYATINI KAYBETTİ
ABD ve İsrail’in saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.
SON GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
İran basını tarafından yayımlanan güvenlik kamerası kaydında, Hamaney’in ofisinde bulunduğu anlar yer aldı. Söz konusu görüntünün, ölümünden sadece 23 dakika öncesine ait olduğu ifade edildi.
SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?
İran'da öldürülen siyasiler
Dini lideri Ali Hamaney
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
Savunma Bakanı Ali Nasırzade
İstihbarat Bakanı İsmail Hatib
İran'da öldürülen komutanlar
Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani