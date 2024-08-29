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İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı

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İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

İstanbul'da Sefaköy metrobüs durağı yakınlarında metrobüs kazası meydana geldi.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

SEFERLER DURDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Küçükçekmece İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

ZİYA BAŞKAN:

çok geçmiş olsun İstanbul'a

20
4
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dikduran adam:

yapacak bişey yok şehir lanetlenmiş adeta

9
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Vatansever:

İstanbul'da sıradan gündelik olaylar

5
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Kenan Star:

metrobus ayrilmis şeritlerle nazil kaza yapabiliyo. ekrem:sokağın 100/90 ı bu kazaya inanmaz.

4
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Sevcan:

ALLAH YARDIMCILARI OLSUN COK GEÇMİŞ OLSUN.İŞE GİDİYORDU ÇOĞU.CAN KAYBI OLMASIN İNŞALLAH

5
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Volkan:

Turkiyenin her tarafı böyle geçen de otobus direge carpmişdı.

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