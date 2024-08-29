İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı

İstanbul'da Sefaköy metrobüs durağı yakınlarında metrobüs kazası meydana geldi.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

SEFERLER DURDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

Ayrıntılar geliyor...