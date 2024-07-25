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İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil pek çok il için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından ilk iptal haberi geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 15.00'e kadar yapılacak uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceği açıklandı.

İstanbul'da yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.

İSTANBUL'A YAĞMUR SÜRPRİZİ

Haftalardır kavurucu sıcaklarla boğuşan İstanbul'a serinleten haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında olduğu birçok şehirde bugünden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK

Meteoroloji'nin uyarısının ardından megakentte önlemler de alınmaya başlandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 5'i iptal edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; MADKOM kararı ile26.07.2024 tarihinde saat 15:00'e kadar olan uçuşların %5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu,ilgili havayolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Marmara Bölgesi Sabiha Gökçen İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

SüLeyman Kiyağ:

Sabiha hanım zort etti yine .... !

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