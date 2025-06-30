İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu

İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
Haber Videosu

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin İstanbul merkezli olarak 4 ilde düzenledği operasyonda, suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Şüphelilerden 4'ünün ise serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda silahlı olaya karışan bir suç örgünün üyelerine yönelik olarak 29 Nisan 2025 ile 16 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul merkezli olarak Muğla, İzmir ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı

18 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonlarda 'silahlı yağma', 'oto hırsızlığı', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı

CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet AK-47 otomatik tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve olaylarda kullanılan çalıntı otomobil ve motosikletler ele geçirildi.

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı

EVİN BİR ODASINI SERAYA ÇEVİRMİŞLER

Ayrıca şüphelilerden birinin evindeki aramada, bir odanın seraya çevrilerek uyuşturucu madde üretmek amacıyla hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı

ŞÜPHELİLERDEN 14'Ü TUTUKLANDI

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, tüm şüphelilerin daha önce 'yaralama' ve 'kurşunlama' gibi olaylar sebebiyle suç kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı

Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme 3 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verirken, 1 şüphelinin de savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı

"ŞEHİR EŞKİYALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek operasyona katılan polis memurlarını tebrik eden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Kamu düzenini bozmaya çalışan şehir eşkıyalarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda 18 şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 4 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek, bol miktarda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Her sokakta her caddede, her köşe başında biz varız. Hiçbir çeteye, hiçbir organize yapıya ve şehir eşkiyalarına geçit vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gece saat 04.00! Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı

Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi

Gürcistan'da tutuklu bulunan Türk iş insanı tahliye edildi
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adamı son anda kurtardılar
Azerbaycan'da Sputnik ofisine operasyon! Yaka paça gözaltına aldılar

Putin'i küplere bindirecek görüntü! Yaka paça gözaltına aldılar
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi

Hacıosmanoğlu affını istedi
Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı

İki paket sigara için kasiyeri bıçakladılar
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

Hurdaya dönen otomobil, baba ve 3 çocuğuna mezar oldu
Hakkari'deki 4.4'lük depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum

Naci Görür'den ilk yorum! Hakkari'deki depremde 6 Şubat detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.