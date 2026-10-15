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Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia

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Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Ağır yenilgi sonrası spor yorumcusu Semih Şentürk, İsmail Kartal'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak "İsmail Kartal için tehlike çanları bugün itibarıyla çalmaya başladı. Galatasaray maçı final maçı olur İsmail Kartal için'' dedi.

Spor yorumcusu Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya 6-0 kaybetmesinin ardından Asist Analiz'de değerlendirmelerde bulundu. 

''GALATASARAY MAÇI FİNAL OLUR''

Semih Şentürk, İsmail Kartal'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atarak, "İsmail Kartal için tehlike çanları bugün itibarıyla çalmaya başladı. Galatasaray maçı final maçı olur İsmail Kartal için." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

6 gollü mağlubiyet sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Ben, ekibim ve oyuncularım bugün çok büyük ders çıkardık. Kabul edilebilir bir sonuç değil. 2 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var, onu düşünmek zorundayız." sözlerini sarf etmişti. 

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