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RJ Mitte'nin son filmi Cassi tamamlandı: Son halini göremedi

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RJ Mitte'nin son filmi Cassi tamamlandı: Son halini göremedi
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Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakteriyle tanınan ve 34 yaşında hayatını kaybeden RJ Mitte'nin son filmi Cassi tamamlandı. Ancak ünlü oyuncu, 2023 yılında çekimlerini bitirdiği yapımın son halini izleyemedi. Filmin yapımcısı Josh Webber, Mitte'nin yalnızca ilk kurgulardan birini gördüğünü belirterek oyuncunun vizyon gününde aralarında olamayacak olmasının üzüntüsünü dile getirdi.

  • RJ Mitte'nin son filmi Cassi tamamlandı ancak Mitte, yapımın son halini göremedi.
  • RJ Mitte, Cassi filmindeki çekimlerini 2023 yılında tamamladı.
  • RJ Mitte, Cassi filminde Dove Cameron ile birlikte rol aldı.

Breaking Bad yıldızı RJ Mitte'nin ölümünün ardından son filmiyle ilgili hüzünlü bir ayrıntı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun rol aldığı Cassi filmi tamamlandı ancak Mitte, yapımın son halini göremedi.

SON FİLMİNİN BİTMİŞ HALİNİ GÖREMEDİ

Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisindeki Walter White Jr. rolüyle hafızalara kazınan RJ Mitte, hayatını kaybetmeden önce yeni filmi Cassi için çalışmalarını tamamlamıştı. Ancak filmin hazırlık sürecinin uzaması nedeniyle oyuncu, yapımın tamamlanmış versiyonunu izleme fırsatı bulamadı. Yapımcı Josh Webber, TMZ'ye yaptığı açıklamada Mitte'nin filmin daha önce hazırlanmış kaba kurgusunu izlediğini ancak son düzenlemeleri görmediğini anlattı. Webber, oyuncunun emek verdiği filmin tamamlanmış halini izleyememesinin kendileri için üzücü olduğunu ifade etti.

ÇEKİMLERİ 2023 YILINDA TAMAMLAMIŞTI

RJ Mitte'nin Cassi filmindeki çekimleri 2023 yılında sona erdi. Ancak yapım sürecinde karşılaşılan çeşitli engeller, filmin tamamlanmasını geciktirdi. Josh Webber, yaşanan aksaklıklara rağmen Mitte'nin projeye desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirtti. Oyuncu, çekimlerini tamamlamasının ardından da film ekibinin yanında olmaya devam etti. Webber'in aktardığına göre Mitte, yapım sürecindeki zorluklarda farklı departmanlara destek verdi ve filmin tamamlanması için yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

DOVE CAMERON İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

RJ Mitte, Cassi filminde Dove Cameron ile birlikte rol aldı. Yapımcı Josh Webber, bu filmi oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Mitte'nin Dove Cameron karşısındaki performansından övgüyle söz eden Webber, oyunculuğunu son derece etkileyici bulduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com
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