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Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti

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Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti Haber Videosunu İzle
Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti
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Ünlü rapçi Murda, oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından paylaştığı romantik bir video ile duyurdu.

Ünlü rapçi Murda, oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından paylaştığı romantik bir video ile duyurdu.

VİDEO İLE AŞKINI DUYURDU

Birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşan ikilinin bu sürpriz hamlesi, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

Paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum yağdı. İkilinin hayranları paylaşılan videoya büyük ilgi gösterirken, çifte çok sayıda tebrik ve destek mesajı geldi.

Kaynak: Haberler.com
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