İstanbul'da sel sularının viraneye çevirdiği sokaklar böyle görüntülendi

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. 2 kişi yaşamını yitirirken sel sularının bastığı sokaklar havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, dün gece hayatı felç etti. Sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi ise hastanelik oldu. Öte yandan kentteki son durum gün ağarınca ortaya çıktı.

GÜMRÜK SULAR ALTINDA

İstanbul'da sel Halkalı Gümrüğü'nde de su baskınlarına neden olmuştu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kalmıştı. Sel sularının bastığı gümrük sabah drone ile havadan görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntüde, konteynerler, kamyonlar ve tırların sel suyu altında kaldığı görüldü. İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini de su bastı. Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi. Mobilyacılar sitesindeki hasar bu sabah havadan görüntülendi.

İşte sel sonrası İstanbul: