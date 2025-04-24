İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

İSTANBUL BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) servis ettiği bilgilere göre, 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

"DEPREM 13 SANİYE SÜRDÜ"

Afad'dan yapılan açıklamada, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Depremin, yüzeyin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 266 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

"6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM YÜKSEK İVME DEĞERLERİNE SAHİP DEĞİLDİR"

Açıklamada, depremin ardından gelişen artçıların dağılımının, doğuya doğru yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaştığı aktarılarak, artçı sarsıntıların özellikle Marmara Orta Çukuru'nun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplandığı anlatıldı. Açıklamada, farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan "AFAD Deprem Bilim Kurulu" üyelerinin İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Bilim Kurulu'nun değerlendirmelerinin zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerimiz yaptığı değerlendirmede, 6,2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir. İlk analizler yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda, 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir.

"112'YE GELEN ÇAĞRI SAYISI 10 BİNİ AŞMIŞTIR"

Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 santimetre civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir."

VALİ GÜL'DEN 3 İLÇEDE KRİTİK TOPLANTI

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da yapılan koordinasyon toplantılarına katıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Davut Gül, Silivri ve Büyükçekmece'nin ardından Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu.

KOORDİNASYON TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

Gül başkanlığında Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vali Gül, sonrasında, Avcılar Afet Koordinasyon Merkezi ile Küçükçekmece Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenledi. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantılarda Gül, ilçe kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAKAN KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul TOKİ'de devam eden toplantıya değindi. Bakan Kurum, şunları kaydetti; "İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık, tüm ekibimizle son durumu değerlendirdiğimiz toplantımıza devam ediyoruz."