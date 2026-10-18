Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 4-1 kazandı.

KASIMPAŞA 4 GOLLE GALİP

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Claudio Winck, 31 ve 64. dakikada Adem Arous ve 78. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Samsunspor'un tek golü 45. dakikada Tanguy Coulibaly'den geldi. Samsunspor'da ilk golü atan Coulibaly'nin 58. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KASIMPAŞA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte geride bıraktığımız hafta Galatasaray karşısında ilk yenilgisini alan Kasımpaşa, yeniden yükselişe geçerek 13 puana ulaştı. Nenad Bjelica ile ilk maçına çıkan Samsunspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve kırmızı-beyazlılar 4 puanda kaldı.