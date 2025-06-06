İsrail Ordusu Beyrut'ta Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu Beyrut'ta Hava Saldırıları Düzenledi
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıların Hizbullah'a ait insansız hava aracı üretim tesislerini hedef aldığı belirtildi. Bölgeden büyük bir göç yaşandığı haberleri de geliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu öne sürdüğü yerlere saldırılar düzenlediğini aktardı.

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 7 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine mahallelerinin üzerinde yoğun bir şekilde uçtuğu kaydedilen haberde, söz konusu bölgeden büyük bir göç yaşandığı ifade edildi.

Saldırıların çok şiddetli olduğu dile getirilen haberde, saldırıların niteliği veya amaçları hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut'un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.

Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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