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İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

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İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
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Ekrem İmamoğlu, 436 sanıklı İBB Davası'nda 4. günde savunmasını tamamlayarak suçlamaları reddetti. Duruşmada Hz. Ali'nin sözlerini okuyan İmamoğlu, "Ne güzel söylemiş Hazreti Ali 'Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa, bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa, bil ki zafer yakındır'. Aziz milletimizi ve haysiyeti saygıyla selamlıyorum" diyerek savunmasını tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasında, İmamoğlu savunmasını tamamladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu "Beni zindana atabilirsiniz, aileme her türlü saldırıyı yapabilirsiniz ama benim irademe sahip olacak kişi anasının karnından doğmadı. Ben milletimi temsil ediyorum. Baskılarınız, akşamdan sabaha geliştirdiğiniz stratejileriniz, yaptığınız operasyonlarınız, karalamalarınız vız gelir tırıs gider ben size çöp tenekesi muamelesi yapıyorum. Bu millet yaptığınız kötülükleri unutmayacak. Bu millet zalimin karşısında olmuştur. Ben 87 milyon milletim için buradayım. Ben buradayım. Bugün burada özgürlük bekleyen insanlar var. Hangi kararla tutulacak? Bugün kendi partimize değil Türkiye'ye sahip çıkmalıyız. Bugün taraf olmanız gereken şey demokrasidir, cumhuriyettir. Biz 'korkma' diyen Mehmet Akif'in seslendiği insanlarız" dedi.

GENÇLERE SESLENDİ: EN BÜYÜK İNANCIM SİZLERSİNİZ

İmamoğlu savunmasının devamında gençlere seslenerek "Kıymetli gençler bu ülke sizin, bu ülkenin size ait olan geleceğini başkasının size vermesini beklemeyin. En büyük inancım sizlersiniz. Ben umudu bir teselli olarak anlatmıyorum. Ben umuda inanıyorum çünkü bu milletin insanına inanıyorum. Bu dava şahsımı siyaset sahnesinden silme çabasının çok ötesindedir. Hakkı yenen bu halkı çaresizliğe mahkum etmektir. Kullandığı insanları bile yarın imha edecektir bu zihniyet. Bu salonda nasıl bir karar çıkacağını hep birlikte izleyeceğiz. Bu salonda suçlu yok, siyaset var sandık var. Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz, alnımız ak başımız dik bir milim geri atmıyoruz. Bu ülkenin son sözünü hiçbir iktidar, hiçbir makam söyleyemez. Son sözü millet söyleyecek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Adalet kazanacak, demokrasi kazanacak. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

HZ. ALİ'NİN SÖZLERİNİ OKUDU

İmamoğlu duruşmada Hz. Ali'nin sözlerini okuyarak "Ne güzel söylemiş Hazreti Ali 'Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa, bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa, bil ki zafer yakındır'. Aziz milletimizi ve haysiyeti saygıyla selamlıyorum" cümleleri ile savunmasını tamamlandı.

ÇAPRAZ SORGU YAPILACAK

Duruşmaya İmamoğlu'nun savunmasının ardından öğle arası verildi. Aranın ardından Ekrem İmamoğlu'nun çapraz sorgusu yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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