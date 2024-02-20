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İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

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İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

İSRAİL ORDUSU, ZEYTUN'A ASKERİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordu radyosunun haberinde, ordunun dün gece Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattığı belirtildi. Haberde, birkaç hafta sürmesi beklenen saldırılarda Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı ifade edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

HAMAS AÇIKLAMA YAPMADI

Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Zeytun Mahallesi'nin güneyinde İsrail Merkava tanklarından birini Yasin 105 füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

BİNLERCE FİLİSTİNLİ YENİDEN YOLLARA DÜŞTÜ

Açlığın kol gezdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinli bu sabah yeniden yerlerinden edildi. İsrail kara güçlerinin Zeytun Mahallesi'ndeki bazı bölgelere yeniden girmesi nedeniyle binlerce Filistinli tekrar yollara düştü. Ellerindeki birkaç poşet ile Filistinliler, Zeytun Mahallesi'nden daha önce İsrail'in baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ne doğru yola koyuldu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmını kadın ve çocukların oluşturması dikkati çekti. Kimisi eşek arabası, kimisi bisikletle birkaç parça eşyasını taşımaya çalıştı. Büyük kısmının ise araç bulunmaması nedeniyle yaya olarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı görüldü. Hasta ve yaşlı olanlar ise İsrail'in tahrip ettiği sokaklarda yakınlarınca tekerlekli sandalyeyle bölgeden taşınmaya çalışıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

Filistinlilerin geçtiği sokaklarda, İsrail saldırıları nedeniyle oluşan yıkımın boyutları dikkati çekti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu sabah X platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinlilerden yerlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

2 MİLYONA YAKIN FİLİSTİNLİ YERLERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Filistinlilerin büyük bir bölümü, İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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