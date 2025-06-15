İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapılıyor

Orta Doğu'daki gerilim hızla tırmanmaya devam ediyor. İsrail ve İran arasındaki savaş üçüncü günde sürerken her iki ülke karşılıklı olarak misilleme gerçekleştiriyor. İsrail güçleri tarafından İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Tahran'da 2 büyük patlamanın ardından İran misilleme saldırısı gerçekleştirdi.

İRAN İSRAİL'E 50 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

İsrail ordusu, İran'dan 50 balistik füze ateşlendiğini açıklayarak ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi. Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu bildirildi.

HALKA "SIĞINAKLARA GİRİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı. Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette de saldırı alarmları çaldı.

İRAN'DA OKULLAR İKİNCİ BİR AÇIKLAMAYA KADAR TATİL EDİLDİ

İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildi. İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İSRAİL'DEN TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İran'ın misilleme saldırısından önce İsrail güçleri tarafından İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Tahran'da patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine yönelik anonslar yapıldı. İsrail uçakları, İran'ın başkentini bugün içinde ikinci kez vurdu. Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi.

CAMİLER VE METROLAR SIĞINAK OLACAK

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Camiler halkın kullanımına açık barınaklar arasında yer alıyor, okullar ve metro istasyonları bu gece kullanıma açılmaya hazır olacak" diye konuştu.

İRAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 128'E YÜKSELDİ

İran medyası, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 128'e çıktığını bildirdi. İsrail'de ise İran'ın misillemesi nedeniyle 742 İsraillinin evsiz kaldığını duyurdu.

NETANYAHU: BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in Bat Yam kentinde ağır hasar alan bir binaların olduğu bölgeye gitti. Netanyahu burada İsrail'in bir varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, "Bu bir kurtuluş savaşıdır, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

İSRAİL ENERJİ BAKANINDAN İRAN'A TEHDİT

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Bat Yam kentinde vurulan bölgelerdeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarına karışık vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "İsrail'de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak." ifadesini kullandı. Cohen'in Tahran yönetimine yönelik tehditlerinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisinin bakanlara İran konusunda açıklama yapmamaları talimatı gönderdiği bildirildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.