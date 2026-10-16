Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığına dikkat çeken bir atama yapıldı. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
- Bekir Bayrakdar, 1971'de Kocaeli'nde doğdu ve 1995'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
BEKİR BAYRAKDAR, BAKAN YARDIMCISI OLDU
Atamalardan en dikkat çekeni Hazine ve Maliye Bakanlığında oldu. Fon soruşturmasının devam ettiği günlerde, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?
1971 yılında Kocaeli'nde doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Meslek hayatına 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında başlayan Bayrakdar, 2004 yılına kadar Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak görev yaptı.
2004-2008 yıllarında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Bayrakdar, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarı, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü ve 2015-2019 yıllarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak çalıştı.
Ocak 2019'da Gelir İdaresi Başkanlığına vekaleten getirilen Bayrakdar, Şubat 2020'de bu göreve asaleten atandı.
Mayıs 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olan Bayrakdar, Mayıs 2026'da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.
Bayrakdar'ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı da bulunuyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararları şu şekilde:
- Adnan Yılmaz-Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı
- Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı-Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü
- Pervin Oymak-Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığı
- Can Atilla-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
- Suat Faruk Giray-Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığı
- Cüneyt Epcim-Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
- Göktuğ Bağlı- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi
- Kutluhan Taşkın-Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği
- Mehmet Akif Kaygusuz-Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü
- Ömer Açıkgöz-Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü
- Tuba Hatipoğlu-Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcılığı
- Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş-Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı
- Selami Yapıcı-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Üyeliği
- Ertuğrul Karatay- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı