Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

BEKİR BAYRAKDAR, BAKAN YARDIMCISI OLDU

Atamalardan en dikkat çekeni Hazine ve Maliye Bakanlığında oldu. Fon soruşturmasının devam ettiği günlerde, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971 yılında Kocaeli'nde doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında başlayan Bayrakdar, 2004 yılına kadar Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak görev yaptı.

2004-2008 yıllarında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Bayrakdar, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarı, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü ve 2015-2019 yıllarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak çalıştı.

Ocak 2019'da Gelir İdaresi Başkanlığına vekaleten getirilen Bayrakdar, Şubat 2020'de bu göreve asaleten atandı.

Mayıs 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olan Bayrakdar, Mayıs 2026'da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

Bayrakdar'ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı da bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararları şu şekilde: