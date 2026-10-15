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BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

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BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Destici, yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dilerken afet bölgesinde görev yapan ekiplere de kolaylıklar temennisinde bulundu.

  • İstanbul'da şiddetli yağış ve sel felaketi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.
  • Destici, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından başsağlığı mesajı geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 4 kişinin hayatını kaybettiği felaket nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve millete sabır ve başsağlığı diledi. Yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP lideri, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve sel felaketi sonucu 4 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yağışlardan ve su baskınlarından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; sahada büyük bir gayretle çalışmalarını sürdüren arama kurtarma, sağlık, güvenlik, belediye, AFAD tüm ekiplerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin."

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Kaynak: Haberler.com
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