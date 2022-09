İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı! İşte dakika dakika tüm gelişmeler

Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 10 günlük ulusal yasın ardından bugün gömülecek. 96 yaşındaki Kraliçe için düzenlenecek cenaze törenine dünyanın dört bir yanından liderlerin katılması bekleniyor. Ayrıca İngiltere'nin başkenti Londra'yı bugün 1 milyona yakın kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

CENAZE TÖRENİ BAŞLADI

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, Westminster Katedrali'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri katıldı.

PEKİ BUGÜN NELER YAŞANACAK?

Kraliçe'nin Çarşamba gününden bu yana Westminster Hall'da bulunan naaşı kaldırılacak.

10.00 - WESTMINSTER ABBEY AÇILACAK

Kraliçe'nin naaşının getirileceği Westminster Abbey'in kapıları açılacak. Birleşik Krallık'ın on yıllardır ev sahipliği yaptığı en büyük devlet ve kraliyet başkanları toplantısından biri olacak olan cenaze törenine Avrupalı kraliyet aileleri ve dünya liderleri de katılacak.

12.30 - KRALİÇE'NİN NAAŞI ABBEY'E TAŞINACAK

Kraliçe'nin naaşı, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci tarafından çekilerek Westminster Hall'dan Abbey'e top arabasıyla taşınacak. Kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı törende Kral 3. Charles naaşı takip edecek.

12.52 - KRALİYET DONANMASI WESTMINSTER ABBEY'E ULAŞACAK

Kraliyet Donanması Westminster Abbey'in Batı Kapısı'na varacak ve Kraliçe'nin muhafızlarından oluşan taşıyıcı grup tabutu top arabasından taşıyacak.

13.00 – TÖREN BAŞLAYACAK

Westminster dekanı Dr David Hoyle tarafından yönetilecek olan tören başlayacak.

13.55 - SON MESAJ

Cenaze töreni, Kraliçe'nin isteği üzerince kavalcısı tarafından çalınan bir ağıtla sonlanacak. "Last Post" (Son Mesaj) çalınacak ve ardından iki dakikalık bir sessizlik olacak.

ÖĞLEN- DEVLET CENAZE TÖRENİ SONA ERECEK

Ulusal marş çalınacak ve devlet cenaze töreni sona erecek. Kraliçe'nin naaşı daha sonra devlet silah arabasına taşınacak.

14.15 - WELLINGTON ARCH'A DOĞRU TABUT ALAYI

Kral tarafından yönetilen alaya, her birine bir servis bandosu eşlik eden birkaç grup eşlik edecek. Bu gruplar arasında NHS temsilcileri, Kanada Kraliyet Atlı Polisi üyeleri ve Commonwealth Silahlı Kuvvetlerinden birlikler yer alıyor. Hyde Park'ta King's Troop Royal Horse Artillery tarafından her dakika top atışı gerçekleşecek, Big Ben ise geçit töreni boyunca her dakika çalacak.

15.00 - NAAŞ DEVLET CENAZE ARACINA YERLEŞTİRİLECEK

Alay Wellington Arch'a varacak ve Kraliçe'nin naaşı Windsor'a gitmeden önce devlet cenaze aracına aktarılacak. Ayrıca kraliyet selamı verilecek ve ulusal marş çalınacak.

17.00 – WINDSOR'A VARIŞ

Cenaze aracı Windsor'a varacak ve Windsor Kalesi'ne giden Uzun Yürüyüşe katılacak. St George Şapeli'ne taşınmadan önce Kral ve kraliyet ailesinin üyeleri yürüyüşe katılacak.

18.00 - DEFİN TÖRENİ BAŞLAYACAK

St George Şapeli'ndeki defin töreni, Kral, kraliyet ailesi, İngiliz Milletler Topluluğu liderleri, valiler ve Kraliçe'nin Sarayı'dan geçmişinden ve şimdiki evinden yas tutanlar dahil olmak üzere yaklaşık 800 kişinin katılımıyla başlayacak. Canterbury başpiskoposu ve Windsor dekanı tarafından yürütülecek. Kraliçe'nin tabutu daha sonra kraliyet kasasına indirilecek.

21.30 - ÖZEL DEFİN TÖRENİ

Windsor Dekanı tarafından yürütülen, sadece Kral ve kraliyet ailesinin katıldığı özel bir ayin gerçekleştirilecek. Kraliçe'nin naaşı, eşi Prens Phillip ve babası Kral George VI ve annesi Kraliçe Elizabeth ile birlikte St George's Şapeli'ne gömülecek.