İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı! İşte dakika dakika tüm gelişmeler
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Dünya geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine kilitlendi. Bugün yerel saatle 11.00'da başlayan cenaze töreni için geniş güvenlik önlemleri alınırken, töreni izlemek için kuyruğa giren vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Kraliçenin naaşının içinde bulunduğu tabut törenin yapılacağı alana getirildi. İşte cenaze töreninden dakika dakika son gelişmeler.
Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 10 günlük ulusal yasın ardından bugün gömülecek. 96 yaşındaki Kraliçe için düzenlenecek cenaze törenine dünyanın dört bir yanından liderlerin katılması bekleniyor. Ayrıca İngiltere'nin başkenti Londra'yı bugün 1 milyona yakın kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, Westminster Katedrali'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri katıldı.
Kraliçe'nin Çarşamba gününden bu yana Westminster Hall'da bulunan naaşı kaldırılacak.
Kraliçe'nin naaşının getirileceği Westminster Abbey'in kapıları açılacak. Birleşik Krallık'ın on yıllardır ev sahipliği yaptığı en büyük devlet ve kraliyet başkanları toplantısından biri olacak olan cenaze törenine Avrupalı kraliyet aileleri ve dünya liderleri de katılacak.
Kraliçe'nin naaşı, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci tarafından çekilerek Westminster Hall'dan Abbey'e top arabasıyla taşınacak. Kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı törende Kral 3. Charles naaşı takip edecek.
Kraliyet Donanması Westminster Abbey'in Batı Kapısı'na varacak ve Kraliçe'nin muhafızlarından oluşan taşıyıcı grup tabutu top arabasından taşıyacak.
Westminster dekanı Dr David Hoyle tarafından yönetilecek olan tören başlayacak.
Cenaze töreni, Kraliçe'nin isteği üzerince kavalcısı tarafından çalınan bir ağıtla sonlanacak. "Last Post" (Son Mesaj) çalınacak ve ardından iki dakikalık bir sessizlik olacak.
Ulusal marş çalınacak ve devlet cenaze töreni sona erecek. Kraliçe'nin naaşı daha sonra devlet silah arabasına taşınacak.
Kral tarafından yönetilen alaya, her birine bir servis bandosu eşlik eden birkaç grup eşlik edecek. Bu gruplar arasında NHS temsilcileri, Kanada Kraliyet Atlı Polisi üyeleri ve Commonwealth Silahlı Kuvvetlerinden birlikler yer alıyor. Hyde Park'ta King's Troop Royal Horse Artillery tarafından her dakika top atışı gerçekleşecek, Big Ben ise geçit töreni boyunca her dakika çalacak.
Alay Wellington Arch'a varacak ve Kraliçe'nin naaşı Windsor'a gitmeden önce devlet cenaze aracına aktarılacak. Ayrıca kraliyet selamı verilecek ve ulusal marş çalınacak.
Cenaze aracı Windsor'a varacak ve Windsor Kalesi'ne giden Uzun Yürüyüşe katılacak. St George Şapeli'ne taşınmadan önce Kral ve kraliyet ailesinin üyeleri yürüyüşe katılacak.
St George Şapeli'ndeki defin töreni, Kral, kraliyet ailesi, İngiliz Milletler Topluluğu liderleri, valiler ve Kraliçe'nin Sarayı'dan geçmişinden ve şimdiki evinden yas tutanlar dahil olmak üzere yaklaşık 800 kişinin katılımıyla başlayacak. Canterbury başpiskoposu ve Windsor dekanı tarafından yürütülecek. Kraliçe'nin tabutu daha sonra kraliyet kasasına indirilecek.
Windsor Dekanı tarafından yürütülen, sadece Kral ve kraliyet ailesinin katıldığı özel bir ayin gerçekleştirilecek. Kraliçe'nin naaşı, eşi Prens Phillip ve babası Kral George VI ve annesi Kraliçe Elizabeth ile birlikte St George's Şapeli'ne gömülecek.