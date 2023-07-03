İngiliz aktör Garrick Hagon, Çağrı filmiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Çağrı filminde ilk Müslümanlardan Ammar bin Yasir'i canlandıran İngiliz aktör Garrick Hagon, yapımda rol almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Çağrı'nın, Hz. Muhammed'in hayatını anlatmak gibi onurlu bir amacı var. Onun insani yönlerini de anlatan bir film" dedi.