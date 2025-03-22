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İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart 2025 Çarşamba günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu bugün emniyette ikinci kez ifade verecek.

Dün, 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, bugün de kendisine yöneltilen 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' suçlamasına karşı ifade veriyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

PKK KCK'nin yanı sıra Fetöden de ifade versin. STVnin spor yorumcusu gelmiş İstanbul'a nasıl büyükşehir belediye başkanı oluyor arkasında kimler var araştırılsın.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

terör soruşturması neymiş terör )))))))))))

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Haber YorumlarıCHP Savar:

Huav huav der yine

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