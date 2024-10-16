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3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

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Malatya merkezli 5.9 şiddetindeki deprem, Türkiye'nin yüreğini bir kez daha ağızlara getirdi. 5 ilde eğitime ara verdiren sarsıntıya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. 187 vatandaşımız depremden etkilendi, 43 vatandaşımız gözetim altında tutuluyor" dedi.

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremin bilançosu açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çok sayıda ilde hissedilen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Depremden Urfa, Elazığ, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerimiz etkilendi. Depremin merkez üssünün Malatya Kale olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik ve hemen süratle valilerimizle irtibata geçtik. Depremin hemen ardından Malatya Valimiz başta olmak üzere tüm valilerimiz, AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir ve il belediyeleri, ilçe belediyeleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları bir koordinasyon süreciyle birlikte ilgili yerleşim yerlerinde mahalleler, köy köy saha taraması başlattık" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya açıklamalarına şöyle devam etti:

"İlk etapta saha taramalarında gelen ihbarlar önceliği ile başlıyoruz. Akabinde diğer taramalarımızı da yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri Sayın Bakanımızın talimatıyla süratle hemen faaliyete geçtiler. 2 genel müdür, 3 daire başkanımız Malatya ilinde, 1 genel müdür ve 2 daire başkanımız da Elazığ ilinde görevlendirildi. Yani 10 hasar tespit ekibi, Malatya'da 10 hasar tespit ekibi de Elazığ'da görüldü ve diğer illerle de ilgili hasar tespit komisyonları yetecek sayıda her birinde kuruldu. Hem Malatya'da hem de Elazığ'da bugün an itibarıyla hasar tespitleri ile ilgili çalışma süreçlerimiz başlatıldı.

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

"43 VATANDAŞIMIZ GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR"

AFAD'dan 55 araç, 210 personelimiz ile jandarma ve emniyet teşkilatımızdan 3 İHA ile 1 insanlı keşif uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz an be an gelişmeleri takip ediyor. Şu ana kadar 112 Çağrı Merkezimize saat 15.00 itibarıyla 1112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u yardım amaçlıdır. Biliyorsunuz, saat 11.00'e doğru açıklamıştım, Ankara'dan gelmeden Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun, herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre Malatya'da 33, Elazığ'da 32, Adıyaman'da 18, Diyarbakır'da 17, Kahramanmaraş'ta 3 ve Şanlıurfa'da 2 olmak üzere toplam 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaşımız şu ana kadar gözetim altında tutuluyor, diğerlerinin ayaktan tedavi ile taburcu edildikleri bilgilerini buradaki arkadaşlarımız da bize arz ettiler.

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

5 İLDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Deprem nedeniyle Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman illerimizde eğitime 1 gün süreyle ara verildi ve şunu da ifade etmemiz lazım Malatya ili Pütürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldi. An itibarıyla kaya düşmesi sonucu kapanan yollarımız bulunmamaktadır. Karayollarımız süratle bunu temizledi.

Depremde etkilenen illerimizde enerji kesintisi yoktur, altyapı hasarı yoktur, su kesintisi ihbarı yoktur. Hastanelerimizin binalarında da arkadaşlarımız şu ana kadar en ufak bir olumsuzluğun olmadığını da hamdolsun bizlere iletmişlerdir. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın her birine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Her zaman ifade ediyoruz, Rabbim bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden şehirlerimizi, ülkemizi korusun diyoruz ve bizi ekranları başında izleyen başta Malatyalı hemşehrilerimiz olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

İçişleri Bakanı Yerel Haberler Doğal Afet Şanlıurfa Malatya Türkiye Güncel Elazığ Deprem

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Yorumlar (6)

Hacer Kalkan Bayram:

Yerli kaya gitsin ülkenin güvenliği ile uğrasın bu işlere bakacak çooooo bilmem ney bakanınını yardımcı bakanı onun yardımcı müdürü yok bilmem neyin yardımcıs bile var sanamı kaldı hâlâ o kotuğu işgal ediyorsunuz ya yazıklar olsun sizi gibilere

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Bülent Çoban Izol:

Cok gecmiş olsun Malatyam Allah birdaha göstermesin inşallah Malatyam 20 sene geriye gitti Allah yardımcilari olsun insallah

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zebil animation:

heryer çürük bina dolu ülke şans eseri ayakta duruyor .5.9 değilde 7 olsa yine binlerce kişi ölecek

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Emre Gök:

Daha kötülerini gördük Allah beterinden saklasın beterinde beteri var kun fe ye kun

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Sihirbazın Çırağı:

Teşekkürler zelzelelerin yaratıcısı, Sana şükürler olsun. Sen şüphesiz ki şükredenler için nimetleri arttıransın. İlahî intikamın için yer üzerine zelzele nimetini tamamlarsın, mücrimlerin keyfi olmasa bile.

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halil dikici:

5.9 da bile çöken bina yaralanan vatandaş varsa vay vay vay halimize

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