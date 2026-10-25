İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal'dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Ümit Kocasakal, sonuçların açıklanmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı olarak seçime giren Kocasakal, yeni dönemde izleyecekleri yol haritasına ilişkin mesajlar verdi.

"İSTANBUL BAROSU GERİ DÖNDÜ"

Kocasakal, şu ifadeleri kullandı: " İstanbul Barosu, bundan sonra da üniter yapının ve değiştirilemez ilk 4 maddenin göğsü, gözü ve sözü olmaya; Cumhuriyet'in koruyuculuğunu üstlenmeye devam edecek. Kimsenin kimliğine, siyasi görüşüne bakmaksızın herkesin hakkını korumayı sürdüreceğiz. Hiçbir meslektaşımızı ayırt etmeksizin, mesleğimizin bağımsızlığı ve onuru bakımından bütün meslektaşlarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Barosu geri döndü!"

9 BİN 548 OY ALDI

İstanbul Barosu'nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nda 9 aday başkanlık için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı Ümit Kocasakal, 9 bin 548 oyla yeni başkan oldu. Mevcut Başkan ve Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı İbrahim Kaboğlu 6 bin 607 oyla ikinci, Cumhuriyet Avukatları Grubu'nun adayı Atakan Selanik ise 3 bin 546 oyla üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: Haberler.com