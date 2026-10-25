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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal'dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü

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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal'dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü Haber Videosunu İzle
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal'dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü
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İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Ümit Kocasakal, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada dikkat çeken mesajlar verdi. İstanbul Barosu'nun Cumhuriyet'in ve Anayasa'nın değiştirilemez ilk 4 maddesinin savunucusu olacağını vurgulayan Kocasakal, kimsenin kimliğine ve siyasi görüşüne bakmadan herkesin hakkını koruyacaklarını belirterek, "İstanbul Barosu geri döndü" dedi.

  • İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı Ümit Kocasakal 9 bin 548 oyla başkan seçildi.
  • Mevcut Başkan İbrahim Kaboğlu 6 bin 607 oyla ikinci, Atakan Selanik 3 bin 546 oyla üçüncü sırada yer aldı.
  • Genel Kurul, İstanbul Barosu'nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere Haliç Kongre Merkezi'nde 9 adayla yapıldı.

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Ümit Kocasakal, sonuçların açıklanmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı olarak seçime giren Kocasakal, yeni dönemde izleyecekleri yol haritasına ilişkin mesajlar verdi.

"İSTANBUL BAROSU GERİ DÖNDÜ"

Kocasakal, şu ifadeleri kullandı: " İstanbul Barosu, bundan sonra da üniter yapının ve değiştirilemez ilk 4 maddenin göğsü, gözü ve sözü olmaya; Cumhuriyet'in koruyuculuğunu üstlenmeye devam edecek. Kimsenin kimliğine, siyasi görüşüne bakmaksızın herkesin hakkını korumayı sürdüreceğiz. Hiçbir meslektaşımızı ayırt etmeksizin, mesleğimizin bağımsızlığı ve onuru bakımından bütün meslektaşlarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Barosu geri döndü!"

9 BİN 548 OY ALDI

İstanbul Barosu'nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nda 9 aday başkanlık için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı Ümit Kocasakal, 9 bin 548 oyla yeni başkan oldu. Mevcut Başkan ve Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı İbrahim Kaboğlu 6 bin 607 oyla ikinci, Cumhuriyet Avukatları Grubu'nun adayı Atakan Selanik ise 3 bin 546 oyla üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAhmet Bay:

Yıllar geçse de kafa değişmiyor M.kemalin askeri olunca ne oluyor hep palavra..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

komünist tipi görüyorum

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbatubora1274:

dünya blimine katkımız binde 6 seviyesine düştü. herhangi bir şey ifade etmiyor bu sana eminim. acuna aynen devam siz.

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıRamazan Katırcı:

Yazışmadan anlıyoruz ki makarna kokuyor.

yanıt0
yanıt3
Haber Yorumlarıyobaz deşen:

bademlerin gözü yaşlı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıttazmania444:

Ekran goruntuleri aliniyor tek tek suc duyurusu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
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