Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Günlük Hayattan Kareler Güncel Haberler YENİ DELHİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de satıcılar, işçiler, berberler, terziler, kısacası herkes hayatı tüm kalbi ve ruhuyla yaşıyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yol kenarında müşterilere satmak için çelenk hazırlayan bir satıcı, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) YENİ DELHİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de satıcılar, işçiler, berberler, terziler, kısacası herkes hayatı tüm kalbi ve ruhuyla yaşıyor. Yaşamları sade ama mutlu. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yol kenarında çiçek satan bir satıcı, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yol kenarında müşterilerini tıraş eden bir berber, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yol kenarında eski madeni para satan bir satıcı, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yol kenarında betel bitkisinin yapraklarını satan bir satıcı, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yol kenarında müşterilere satmak için çelenk hazırlayan bir satıcı, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yol kenarında betel bitkisinin yapraklarını satan bir satıcı, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yeni Delhi Aralık India Güncel Haberler

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