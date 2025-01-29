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Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

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Hindistan'ın Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için Triveni Sangam Nehri'ne gireceği festivalde izdiham yaşandı. Bazı kişilerin bariyerlerin üzerinden atlaması nedeniyle yaşanan felakette onlarca kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren festivalde izdiham çıktı. İzdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! En az 10 kişi hayatını kaybetti

BARİYERLERİN ÜZERİNDEN ATLAYINCA İZDİHAM YAŞANDI

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, Triveni Sangam Nehri'ne yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla giden bazı kişilerin, bariyerlerin üzerinden atlaması nedeniyle izdiham yaşandığını bildirdi.

Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! En az 10 kişi hayatını kaybetti

160 BİNDEN FAZLA ÇADIR İNŞA EDİLDİ

13 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! En az 10 kişi hayatını kaybetti

400 MİLYONDAN FAZLA HİNDU "KUTSAL SU"YA GİRECEK

Bu yıl "kutsal su" olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri'ne, 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için girmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! En az 10 kişi hayatını kaybetti

DÜNYANIN EN BÜYÜK DİNİ FESTİVALİ

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Maha Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001 yılında Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi, dünya rekoru kırmıştı. Ayrıca milyonlarca Hindu, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.

Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVEFA:

Yobazlık, bağnazlık nerede olursa olsun kötüdür. İnsanı madden ve manen bitirir. Esenliğiniz için tüm Yobazlardan, bağnazlardan uzak durun!!

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

Dünya bir Ev olsaydı Tuvaleti Hindistan olurdu

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Haber YorumlarıSer_hat:

Sapkınlığın sonu ölüm

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Haber YorumlarıMerxas:

selam olsun Hindu kardeşlerime benim inancıma yakın insanlar. deyist bir insanım bende..

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