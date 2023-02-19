Hasar tespit çalışmalarında gelinen son durumu Bakan Kurum paylaştı: 118 bin bina acil yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerindeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı. 3 milyon 520 bin bağımsız bölümün incelemesinin tamamlandığını belirten Bakan Kurum, "927 bin binadan, 118 bin binada yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Gaziantep'te de 16 bin binanın acil yıkılacak bina olduğunu tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezi'nde, depremin ardından gelinen son durumu aktardı. Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

AĞIR HASARLI, YIKIK 118 BİN BİNA VARDI

7 bin 328 uzman ile 11 ilde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "3 milyon 520 bin bağımsız bölümün incelemesi tamamlanmıştır. 927 bin binadan, 118 bin binada yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Gaziantep'te de 16 bin binanın acil yıkılacak bina olduğunu tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZA, AFETZEDELER GÜVENLİ KONUTLARINA GİRENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, şunları söyledi: "Çalışmalarımıza, afetzedeler güvenli konutlarına girene kadar devam edeceğiz. Hem Gaziantep'te hem tüm Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ederim. Her biri birer milli kahraman olan arama kurtarma ekiplerimizi, hem de AFAD'ımıza UMKE'mize, hem askerlerimize hem de madencilerimizden Allah razı olsun.

"BİN KONTEYNER TAMAMLANDI"

7/24, tüm vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Zemin etütleri, mikro belgeleme dediğimiz çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bugün çok önemli bir toplantı yaptık ve yarın da bilim adamlarımızla bir araya geleceğiz ve belirlediğimiz noktaları inceleyeceğiz. Bu konut sürecini en hızlı ve güvenli şekilde tamamlayacağız. Gaziantep'te 4 bin 500 konteynerin bin tanesi tamamlandı, yarın itibariyle vatandaşlarımızı almaya başlıyoruz.

"HEDEFİMİZ 11-12 GÜN İÇERİSİNDE TALEPLERİ YERİNE GETİRMEK"

Tamamlandığında, burada 25 bin vatandaşımızla birlikte hedefimiz 11-12 gün içerisinde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmektir. Gönüllülerle, devletimizin desteği ile yapıyoruz. Devletimizin eli afet bölgesindedir.

"KONUTLARIMIZ 3-4 KATI GEÇMEYECEK"

11 ildeki en büyük konut yapım seferberliğini yapacağız ve en kısa zamanda vatandaşlarımız anahtarlarını vereceğiz. Mart ayı başında 30 bin konutun inşaatına başlayacağımızı söylemiştik ve bu sayıyı artıracağız. 1 yıl içerinde teslim ediyor olacağız. İnşaatlara ilişkin ön görüşmelerimizi yaptık ve tedarik zincirini kuruyoruz. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Ovalardan dağlara doğru yerleşimleri bu alanlara çekmek suretiyle tüm jeolojik etütleri yapıyoruz."

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