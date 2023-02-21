Haluk Levent: Ahbap, Afad'ın alternatifi değil

Ahbap Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, kendisi hakkında "AFAD güzellemesi yapıyor" eleştirilerine Twitter hesabından yanıt verdi. AFAD'ın bir devlet kurumu olduğunu belirten Haluk Levent, "Ahbap Afad'ın alternatifi hiç değildir olamaz da. Ahbap iyi bir dağıtımcı, iyi bir depolaması organize ekiptir. Fakat bir devlet kurumunun karşıtı değildir" ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği'nin kurucusu ünlüm sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında, "Afad güzellemesi yapıyor" eleştirilerine yanıt veren Haluk Levent, Ahbap'ın Afad'ın alternatifi olmadığını belirtti.

HALUK LEVENT'TEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Afad'ın bir devlet kurumu olduğunu vurgulayan Haluk Levent, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "Ben ne zaman AFAD adını geçirsem 'vay AFAD güzellemesi' yapıyor diyenler! Konuyu açalım mı? Örneğin, araba aldınız ehliyet yok. Ehliyeti devletin kurumundan almamışsanız arabayı nasıl kullanacaksınız? Yangın sonrası fidan dikeceksin. Orman Müdürlüğü'nün izni olmadan imkansız!

"AFAD DEVLETİN BİR ORGANIDIR"

Kısaca hiçbir şeyi kendi başımıza yapamayız. Depremde yangında, selde yani bir afet durumunda devletin arama kurtarması AFAD'tır. Önce bölgeye yerleşir planlamalarını yapar. Yani AFAD devletin bir organıdır. Bizler önce ondan onay alır sonra yaparız. Mesela Çadır kent mevzusu.

"GELİŞİGÜZEL YAPAMAYIZ"

Yani biz ya da başka bir STK çadır kent kurarken kafamıza göre plan yapamıyoruz. Planlanmış alan gösteriliyor bizlere. Ve lojistik destek veriliyor. Elektrik , jeneratör, tuvalet vs. Ondan sonra Çadır satın alıp geliyoruz. Oraya kuruluyoruz. Çünkü gelişigüzel yapamayız!

"AFAD DEVLET KURUMU, AHBAP İSE DERNEK"

Bakın saatlerdir arama kurtarma yapan arkadaşlarla ateş başında oturuyoruz. Yanımda Mustafa var. Sinoplu. Göçük altında kalan bir çocuğu anlatırken ağlıyor ve hepimiz ağlıyoruz. O kadar acı olaylar var ki ve yaşandı ki hepimiz gerçekten kötüyüz. İşte Afad emekçisi Mustafa ve Mustafa'nın arkadaşları hepsi bu duyguda. Yıllardır Afad ile protokolümüz var. Ahbap sahadaki 1800 stk dan bir tanesi. Mütevazı olmayacağım, çok şey yaptık yıllardır. "Afad da bizim Ahbap da" cümlesi politik ayrışmayalım mesajdır. Yoksa Afad bir devlet kurumu Ahbap ise bir dernek

"AHBAP AFAD'IN ALETERNATİFİ DEĞİLDİR"

Ahbap Afad'ın alternatifi hiç değildir olamaz da. Mesela bizim sadece 30 kişilik arama kurtarma ekinimiz var ve deprem başından beri çalışıyorlar. Ama Afad'ın binlerce. Ahbap iyi bir dağıtımcı iyi bir depolaması organize ekiptir. Fakat bir devlet kurumunun karşıtı değildir!

"AFAD'IN BİNLERCE EMEKÇİSİ VAR"

Politik duruşunuz ne ise sonuna kadar ona göre davranın tabii ki. Eleştiri yapın. Bu benim konum değil. Fakat Afad'ın binlerce emekçisi var. Ve yakınlarımız öncelikle bu insanlara emanet. Onların da duyguları var. Bakın şu anda saat 06.34 Bu insanlar bu hepimiz için burada."