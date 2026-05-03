Haftanın tarihine bakış

Philadelphialı Anna Jarvis'in, annesinin ölüm günü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı.

Anneler için yapılan kutlamalar, Sümerlere kadar uzanıyor. Annelik, ilk çağlardan bu yana "İştar", "Kybele", "Rhea" ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.

İngilizler arasında 1600'lü yıllarda "Annelerin Pazarı" adıyla "Lent dönemi"nin dördüncü pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine "Anne Keki" adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.

Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, "Anneler Kilisesi"ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, "Annelerin Pazarı" kutlamalarıyla birleşti.

"Anneler Günü" ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, ABD'de 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da "Anneler Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

Anneler Günü kutlamaları, 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" ilan edildiğini duyurdu.

Türk Kadınlar Birliğinin girişimiyle 1955'te her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Belli başlı öteki olaylar

4 Mayıs

1421- Padişah Çelebi Mehmet öldü. Yıldırım Beyazıd'ın, Timur'a yenilmesinden sonra parçalanma tehlikesi baş gösteren Osmanlı Devletini toparlayan I. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in dedesiydi.

1920- Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

1930- Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

1931- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1932- Gangster Al Capone tutuklandı.

1943- Başbakanlık, II. Dünya Savaşı sırasında şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul'da nüfus başına iki kilo verilmesi kararlaştırıldı.

1949- "İstiklal Mahkemeleri"ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.

1970- ABD'deki Ohio Kent Eyalet Üniversitesinde öğrenciler, Vietnam Savaşı'nı protesto etti. Gösteriye müdahale eden Ulusal Muhafızlar, 4 öğrenciyi öldürdü.

1972- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken, 4 teröristin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Orgeneral Eken ile Yarbay Adnan Coşkun yaralandı, teröristlerden biri ölü, biri yaralı ele geçirildi, 2 saldırgan kaçtı.

1980- Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Josip Broz Tito hayatını kaybetti.

1994- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.

1997- Eurovision Şarkı Yarışması'nda Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı şarkı üçüncü oldu.

2005- İsviçre'nin önde gelen plak şirketlerinden VDE-GALLO, ilk "Altın CD Ödülü"nü ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer'e verdi.

2009 - Mardin'in Bilge köyünde düğünevine düzenlenen silahlı saldırıda 7'si çocuk 44 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2012- Akdeniz Üniversitesinde 21 Ocak'ta çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, idrar yollarında enfeksiyon şikayetiyle tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

2015- Genelkurmay Başkanlığı, milli üretim ATAK helikopterlerinin, ilk defa terörle mücadele harekat bölgesinde görev almaya başladığını duyurdu.

2015- Cenevre'deki BM merkezinde Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmak için müzakereler başladı.

2016- NATO, İsrail'in "NATO Karargahı'nda temsilcilik açma" talebine olumlu yanıt verdi.

2017- Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

2017- Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan askerlerden ikisinin iade edilmesine ilişkin talebini reddetti.

2019- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

2022- Rusya, Başbakan Kişida Fumio dahil 63 Japon üst düzey yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

2024- İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2013'ten bu yana verilen "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü" ülkede hayvanlara yönelik hassasiyetin arttığı gerekçesiyle kaldırdı.

2024- Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arananlar listesine aldı.

5 Mayıs

1821- Fransız İmparator Napolyon Bonapart, sürgün edildiği St. Helene Adası'nda öldü.

1834- İlk ana kara demir yolu hattı Belçika'da açıldı.

1925- Modern tarım yöntemleri konusunda örnek oluşturmak amacıyla tasarlanan Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı.

1925- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.

1947- Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç, bir araya gelerek Avrupa Konseyini kurdu. Türkiye, Avrupa Konseyine Ağustos 1949'da katıldı.

1952- Kibrit tekeli kalktı.

1952- Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos'un Türkiye'ye yaptığı resmi gezi sırasında kararlaştırılan Türk-Ellen Dostluk Derneği kuruldu.

1955- Türk Kadınlar Birliğinin (TKB) girişimiyle her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. TKB, Nenehatun'u yılın annesi seçti.

1956- Ece Özbayrak, 10. Daktilografi Şampiyonası'nda dakikada 735 vuruşla dünya rekoru kırdı.

1960- Sovyetler Birliği, bir süredir kayıp olan ABD'ye ait casus uçağı "U-2"yi düşürdüğünü açıkladı.

1961- Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk astronot oldu.

1968- Fransa'da Vietnam Savaşı nedeniyle Amerikan karşıtı gösterilerde 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde 30 bin öğrenci, barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı, Sorbonne Üniversitesi kapatıldı.

1990- İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu programlı yayına başladı.

1994- Naim Süleymanoğlu, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak 3 altın madalya aldı.

2006- Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz, 81 yaşında İstanbul'daki evinde yaşama veda etti.

2007- Bakanlar Kurulu, paradaki "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009'dan itibaren kaldırılmasını ve yeniden "Türk lirası"na dönülmesini kararlaştırdı.

2012- ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan 11 Eylül'ün beyni kabul edilen Halid Şeyh Muhammed ile 4 arkadaşı, Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'nde askeri mahkemeye çıkarıldı. Muhammed ile arkadaşları savunma yapmayı reddetti.

2015 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM'de yumruklu saldırı olayıyla ilgili yargılanan Orhan Övet'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2015 - Dünya'ya zaman ve mesafe açısından şimdiye kadarki en uzak galaksinin keşfedildiği açıklandı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

2021 - Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı.

2025- Fatmagül Çevik, Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar +87 kilo kategorisinde şampiyon oldu.

6 Mayıs

1889- Osmanlı Devletinin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.

1927- İstanbul Radyosu, düzenli ve programlı yayınlarına başladı.

1930- Hakkari'de 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 514 kişi yaşamını yitirdi.

1937- Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 35 yolcunun öldüğü kazadan sonra bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.

1972- Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkındaki idam cezaları, Cebeci Sivil Kapalı Cezaevi'nde infaz edildi.

1992- Alman asıllı Amerikalı aktris Marlene Dietrich hayatını kaybetti.

2006- Can Yayınlarının kurucusu, romancı ve öykücü Erdal Öz 71 yaşında vefat etti.

2007- TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin verdiği iptal kararının ardından yeniden yapılan 1. tur oylamada öngörülen toplantı yeter sayısı olan 367 bulunamadı. AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

2007- Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu Halk Hareketi Birliği (UMP) adayı Nicolas Sarkozy kazandı.

2010- İngiltere'de yapılan genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olma çoğunluğunu sağlayamadı. Hükümeti kurma görevi, 11 Mayıs'ta Muhafazakar Partinin lideri David Cameron'a verildi. Muhafazakarlar, seçimden üçüncü sırada çıkan Liberal Demokrat Partiyi kurdu. İşçi Partisi de 13 yıllık iktidardan sonra muhalefette kaldı.

2012- Suriye'de yarım asırdan bu yana ilk "çok partili" seçimler yapıldı.

2016- Çin'in doğusundaki Sıhong kentinde arkeologlar, neolitik kalıntıların olduğu alanda 8 bin yıl öncesine ait pirinç tarlası buldu.

2016- MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin, gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi.

2017- Türkiye, Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayarak organizasyon tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

2019- Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Karar, 4'e karşı 7 oyla alındı. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi.

2021- Özel sporcular Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz, Tokyo Paralimpik Oyunları'na 2 kota alarak Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

2022- Sağlık Bakanlığınca, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Kovid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

2023 - İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen dini törenle taç giydi.

2023- AFAD, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 33 bin 77 deprem meydana geldiğini açıkladı.

2023 - Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, hizmete başladı.

2025- İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması, İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi.

7 Mayıs

1830- ABD ile Osmanlı Devleti arasında "Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması" imzalandı. Böylece ilk kez ABD-Osmanlı Devleti ilişkisi başlamış oldu.

1867- Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.

1884- Osmanlı sadrazamlarından Mithat Paşa, sürgün edildiği Arabistan'daki Taif Kalesi'nde öldürüldü.

1915- İngiliz transatlantiği Lusitania, Alman denizaltısı tarafından batırıldı, 1200 kişi öldü.

1921- Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.

1924- Cumhuriyet gazetesi, İstanbul'da yayımlanmaya başladı.

1925- Gazeteci, yazar ve siyasetçi Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum'da müebbet sürgüne mahkum edildi.

1943- Eski başbakanlardan Ali Fethi Okyar, İstanbul'da hayata veda etti.

1945- İkinci Dünya Savaşı sürerken Alman General Jodl, Reims'te Müttefik Kuvvetler Komutanı General Eisenhower'in karargahını kurduğu küçük bir okulda, Almanya'nın teslim olduğunu bildiren anlaşmayı imzaladı.

1966- TBMM tarihinde ilk defa polis, Mecliste arama yaptı. Aramanın, bazı milletvekillerinin Meclisten çıkardıkları teksir ve daktilolarla beyanname hazırladıkları duyumu üzerine yapıldığı iddia edildi.

1973- Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.

1979- İran'ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13, erkeklerde 15'e indirdi.

1986- Gazeteci, hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner, 71 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.

1988- Abdi İpekçi cinayeti ile Papa suikastında adı geçen Oral Çelik, Fransa'da yakalandı.

1995- Fransa'da sağın adayı Jacques Chirac, cumhurbaşkanı seçildi.

1997- İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.

2000- Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulunda yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi.

2010- Anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulunda 72'ye karşı 336 oyla referandum aralığında kabul edildi.

2012- Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 4 yıl sonra yeniden devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

2013- Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat etti.

2015- Lüksemburg Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren karar tasarısını kabul etti.

2016- İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçimini İşçi Partisinin adayı Sadık Khan kazandı. Khan, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

2022- Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea Kulübü, Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alındı.

2022- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2015'te gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi, tamamlanan restorasyonun ardından törenle açıldı.

2023- Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Beşşar Esed rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

2025- Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni Papa olarak seçildiği ve "Papa 14. Leo" adını aldığı açıklandı.

8 Mayıs

1886- Coca Cola, ABD'de kimyacı John Stith Pemberton tarafından imal edildi.

1903- Fransız ressam Paul Gaugin öldü.

1945- Alman General Von Keitel, Sovyet komutan General Jukov'a teslim oldu. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği bu güne "V.E. Day" (Zafer Günü) adı verildi.

1947- Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

1961- Uluslararası Af Örgütü kuruldu.

1972- Bülent Ecevit listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

1978- Radyo-TV Gazetecileri Derneği kuruldu.

1984- Türk parlamenterlerin yetki belgelerinin Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde onaylanmasıyla 12 Eylül'den sonra, 1981'den beri Konsey Meclisinde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri yumuşamaya başladı.

1984- Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyatları'nı boykot edeceğini açıkladı.

2012- Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol), Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için kırmızı bülten yayımladı.

2012- Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylama sonucunda başbakan seçildi.

2015- Tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

2016- Afganistan'ın Gazni vilayetindeki zincirleme trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

2017- Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı, oyların yüzde 66'sını alan Emmanuel Macron oldu.

2017- Fas'ın kuzeyindeki bir fosfat madeninde 66 milyon yıl önce nesli tükenen "son Afrika dinozoru"nun fosili ortaya çıktı.

2023- Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı öğretmen ataması yapıldı. Ataması yapılan 45 bin öğretmenin yaklaşık yarısının deprem bölgesindeki illerde vazife yapacağı bildirildi.

9 Mayıs

1485- Davutpaşa Lisesi, dönemin Sadrazamı Davut Paşa tarafından "Mektebi Sübyan" adıyla kuruldu. 1874'te Rüştiye Mektebi'ne dönüştü.

1920- Anadolu Ajansı, "Büyük Millet Meclisi adına Mustafa Kemal" imzasıyla "İslam Alemine Beyanname"yi yayımladı: "... Orduyu terhis etmek, köylülere Kuvayımilliye'yi asi tanıtmak, milleti kendisine şeref veren en asil ve civanmert evladına karşı şüphe ve tereddüde düşürmek, sulhü hazırlamak için İngiliz emri altında çalışan vatansızların ilk işi oldu."

1926- Amerikalı kaşif Amiral Byrd, Kuzey Kutbu'na doğru ilk uçuşunu yaptı.

1935- Cumhuriyet Halk Fırkası 4. Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda "fırka" yerine "parti" sözcüğü benimsendi. "Altı ok" daha ayrıntılı şekilde ele alındı. "Partinin güttüğü bütün bu esaslar, Kemalizm prensipleridir." denilerek, "Kemalizm" ilk kez resmi olarak tanımlandı.

1942- Ulusal mimarlık akımının en önemli temsilcilerinden Vedat Tek, İstanbul'da yaşamını yitirdi.

1955- "Anneler Günü", Türkiye'de ilk kez kutlandı.

1955- Batı Almanya, NATO'ya katıldı.

1988- Basın Müzesi, İstanbul'da açıldı.

2007- Fransız ressam Paul Cezanne'ın sulu boya tablosu 25,5 milyon dolara satıldı.

2013- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, bir ilke imza atarak 2012 yılında piyasaya arz edilen sigaralar içerisindeki katkı maddelerini açıkladı.

2015- 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, tedavi gördüğü GATA'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti.

2015- Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek ve oğulları, yeniden yargılandıkları "başkanlık sarayları" davasında üçer yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

2015- Kuzey Kore, denizaltından fırlatılan yeni geliştirilmiş balistik füze denemesi yaptı.

2017- Ortaköy'de 1 Ocak gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianamede, saldırıyı düzenleyen Mashapirov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

2017- Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan iki botun alabora olması sonucu 245 sığınmacının kaybolduğunu açıkladı.

2022- İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul tutuklandı.

2023- İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye başlattığı saldırılarda 6'sı çocuk, 3'ü kadın 33 Filistinli hayatını kaybetti, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralandı.

10 Mayıs

1799- Suriye bölgesinin idaresinde önemli rol oynayan Osmanlı Valisi Cezzar Ahmet Paşa, Akka'da Napolyon'un ordularına karşı zafer kazandı.

1868- "Danıştay" kuruldu. "Şurayı Devlet" adıyla kurulan Danıştay, Padişah Abdülaziz'in nutkuyla fiilen çalışmaya başlamıştı.

1876- Osmanlı Devletinde sansür uygulamasına ilişkin ilk "Kararnamei Ali" çıkarıldı.

1907- Anneler Günü, ilk kez ABD'nin Philadelphia kentinde kutlandı.

1919- İtilaf Devletleri temsilcileri Paris'te, Yunanların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.

1921- Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de "Müdafaayı Hukuk Grubu"nu kurdu.

1930- Cumhuriyet Halk Fırkasının 3. Büyük Kongresi'nde "altı ok"un simgelediği ilkeler kabul edildi.

1961- TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.

1975- Sinema oyuncusu Necdet Tosun, 49 yaşında hayatını kaybetti.

1978- Tarihi Çiçek Pasajı binası çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

1995- Tiyatro sanatçısı Belkıs Dilligil, İstanbul'daki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

2007- TBMM Genel Kurulunda "milletvekili genel seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını, cumhurbaşkanının halk oyuyla ve 5 artı 5 sistemiyle seçilmesini" de içeren Anayasa değişikliği paketi 2. tur görüşmelerde kabul edildi.

2008- Dünyanın "La Diva Turca" olarak alkışladığı, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, Milano'daki evinde 80 yaşında vefat etti.

2009- Şehir içi telefon görüşmeleri rekabete açıldı.

2010- Deniz Baykal, internette yer alan görüntüler ve sonrasındaki sürecin ardından CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

2011- AB, protestoların şiddetle bastırıldığı Suriye'ye silah ambargosu başlattı.

2012- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın yazımına başladı.

2016- Bangladeş'te hükümet tarafından kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanan muhalefetteki Cemaat-i İslami Partisinin lideri Motiur Rahman Nizami idam edildi.

2017- Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, trafik kazasında hayatını kaybetti. Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve çeşitli projelerle adından söz ettirmişti.

2017- MİT tırlarını durduran ve FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın, MİT'i suçlamak için Reyhanlı'daki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı.

2019- AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 asker şehit oldu. Aramaların 14. gününde Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

2022- Yerli üretim e-Pasaport ile yeni e-Sürücü belgesi ve e-Mavi kartın tanıtımı yapıldı.

2022- Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.

2024- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

2025- Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı.