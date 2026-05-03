Haberler

Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı

Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester United ve dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Sir Alex Ferguson, Liverpool maçı öncesi kendisini iyi hissetmemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan Manchester United - Liverpool maçı öncesinde İngiliz futbolseverleri korkutan bir gelişme yaşandı.

SIR ALEX FERGUSON HASTANEYE KALDIRILDI

Zorlu mücadeleyi takip etmek için Old Trafford'a gelen Manchester United ve dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Sir Alex Ferguson, kendisini iyi hissetmemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Daily Maily'de yer alan habere göre; Ferguson'ın durumunda ciddi bir sorun olmadığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca Manchester United yetkililerinin 84 yaşındaki Ferguson'un yakında tamamen iyileşip, evine döneceği konusunda iyimser davrandıkları dile getirildi. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Rusya'nın petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandığı açıklandı

ABD ve İran'ın inadı, Putin'e yaradı! Kasayı parayla doldurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz'de tarih yazdı

Türkiye'de burun kıvrılan o adam Avrupa'da tarih yazdı

İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte

Komşuda para tarihi dipte!
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü: Eşçinsel ilişkiye zorladı

Mühendisi öldüren depo müdüründen olay savunma: İlişkiye zorladı
Türkiye'de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz'de tarih yazdı

Türkiye'de burun kıvrılan o adam Avrupa'da tarih yazdı

İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Türkiye'de çok satan 2 telefon markası birleşti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu