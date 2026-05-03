Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
- Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphe üzerine kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, araçların bagajında poşetlere sarılı 13 tabanca bulundu.
Olaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak