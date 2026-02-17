Haberler

Gediz Nehir taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi

Gediz Nehir taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANİSA'da son bir haftadır etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen Gediz Nehri taştı.

MANİSA'da son bir haftadır etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen Gediz Nehri taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri, üzüm bağları ve bağ evleri, su altında kaldı. Suyla kaplanan Gediz Ovası, dronla görüntülendi.

Kütahya'dan doğup İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin debisi, son günlerde etkili olan sağanakla yükseldi. Şehzadeler ilçesi sınırlarından geçen nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi. Nehrin taşması ile çevredeki tarım arazileri, üzüm bağları ve bağ evleri, su altında kaldı. Spil Mahallesi yakınlarından geçen Manisa-İzmir çevre yolunun ova kesimindeki binlerce hektarlık alan da suyla kaplandı. Suyla kaplanan Gediz Ovası, dronla görüntülendi. Öte yandan bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize