Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun Bologna ile anlaşma sağladığı ve 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, transferin gerçekleşmesi halinde İtalyan teknik adam kariyerinde ilk kez ülkesinde bir kulüp takımını çalıştıracak.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'nun yeni adresi netleşti. İtalyan teknik adamın Serie A ekibi Bologna ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.

BOLOGNA KARARINI TEDESCO'DAN YANA VERDİ

Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran Bologna, yeni teknik direktör arayışlarında sona yaklaştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. Bologna yönetiminin, yapılan görüşmelerin ardından 40 yaşındaki teknik adamda karar kıldığı ifade edildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Tedesco'nun Bologna ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İTALYA'DA İLK KEZ GÖREV YAPACAK

Kariyerinde Almanya, Belçika, Rusya ve Türkiye'de görev yapan Domenico Tedesco, Bologna ile anlaşmasının resmiyet kazanması halinde ilk kez İtalya'da bir kulüp takımını çalıştıracak. İtalyan asıllı teknik adamın ülkesinde görev yapacak olması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 45 MAÇA ÇIKTI

Tedesco, geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin başında 45 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli teknik adam bu süreçte 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken, sarı-lacivertli takımın başında yüzde 57'nin üzerinde galibiyet oranı yakaladı.

Kübra Çolakbüyük
